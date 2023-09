Shakira é acusada de sonegar 6 milhões de euros em impostos na Espanha; entenda

A cantora Shakira foi novamente acusada por suposta sonegação de impostos. Ela, que já será julgada por outras irregularidades fiscais em novembro, em Barcelona, recebeu mais uma acusação pelo Ministério Público espanhol. Na denúncia, alega-se que a colombiana fraudou aproximadamente seis milhões de euros (cerca de 31,5 milhões de reais, na cotação atual).

A acusação em si foi admitida em julho, mas os detalhes do texto foram publicados na última terça-feira, 26. Na data, Shakira teria recebido a notificação em Miami, onde mora atualmente.

Cantora Shakira é novamente acusada por suposta sonegação de impostos Foto: Andrew Kelly / REUTERS

No entanto, segundo os representantes da artista, nenhuma notificação foi recebida em seu domicílio.

De acordo com o texto, são dois supostos crimes contra a Fazenda Pública: por apresentar “declarações inverídicas” do Imposto de Renda e do Patrimônio, no exercício de 2018. Shakira teria usado uma “rede corporativa” envolvendo empresas domiciliadas em paraísos fiscais para sonegar impostos.

“A equipe jurídica de Shakira está concentrada na preparação para o julgamento pelos exercícios de 2012-2014 que começará em 20 de novembro”, afirmaram os representantes da artista, referindo-se ao processo que será realizado no Tribunal de Barcelona.

O Ministério Público espanhol pede mais de oito anos de prisão para Shakira, além do pagamento de uma multa de quase 24 milhões de euros.