Shakira: Oito sucessos da estrela colombiana que faz 46 anos nesta quinta

Shakira correu para que outras estrelas latinas pudessem andar. A mais famosa das cantoras colombianas completa 46 anos nesta quinta-feira, 2. A artista, que começou a carreira em 1990 com um disco distribuído apensas na Colômbia, alcançou paradas internacionais alguns anos depois, quando lançou seu terceiro álbum Pies Descalzos, que tem seu primeiro grande hit: Estoy Aquí, que alcançou a segunda posição na parada latina dos EUA.

A cantora colombiana durante apresentação em Las Vegas. Foto: Brian Jones/AP

Depois desse feito, Shakira cairia no gosto popular algumas outras vezes com outras músicas em espanhol, sua língua materna, mas também em inglês, sozinha ou em parcerias. Por falar nelas, a cantora dividiu o microfone com grandes ícones da música mundial: Beyoncé, Rihanna e Alejandro Sanz.

A lista de hits é grande, mas o Caderno 2 elegeu apenas oito deles para estar aqui. Confira abaixo:

1. Bzrp Music Sessions 53

O mais recente lançamento de Shakira é uma resposta ao escândalo da traição de seu ex-marido, o jogador aposentado Gerard Piqué. A música foi lançada em 11 de janeiro e, nas três semanas em que está disponível nas plataformas de streaming, acumula reproduções, mais de 62 milhões só no Spotify. No Youtube, a canção feita em parceria com Bizarrap tem mais de 248 milhões de visualizações.





2. Waka Waka (This Time for Africa)

A música tema da Copa do Mundo da África do Sul (2010) foi um sucesso absoluto. A música é adaptada da canção Zangaléwa de 1986 da banda camaronense Golden Sounds e ficou tão famosa que, praticamente, se tornou o hino de todas as Copas do Mundo, aumentando o número de reproduções sempre que um novo mundial tem início.

3. Estoy Aquí

Não é, mas pode ser considerado (com os olhos do coração, sobretudo) o primeiro single da carreira dela, já que faz parte do primeiro disco distribuído internacionalmente a cantora: Pies Descalzos. É a música que apresentou seu talento e voz marcante ao mundo.

4. Hips Don´t Lie

Quando Shakira lançou Hips Don’t Lie, seu nome já estava marcado na indústria fonográfica. O single é um dos mais vendidos do século 21, se tornando o primeiro número um da cantora na Billboard Hot 100, além de alcançar o número um em mais de 55 países.

5. La Tortura

Shakira é boa de fazer feat, ninguém duvida mais disso. A parceria com Alejandro Sanz faz parte do sexto álbum de estúdio dela, Fijación Oral, Volumen Uno, lançado 2005 , sendo o primeiro single do disco. Alcançou o top 40 no Hot 100 da Billboard. No mesmo ano, Shakira performou a música no VMA, se tornando a primeira

6. Whenever, Wherever

A música foi o primeiro single em língua inglesa da cantora, que faz parte do seu quinto álbum de estúdio, Laundry Service. Foi também seu primeiro sucesso nos EUA e chegou a alcançar o sexto lugar no Hot 100. Aqui no Brasil, Whenever, Wherever ganhou mais destaque ainda por ter feito parte da trilha sonora da novela O Clone, de Glória Perez, grande sucesso da TV.

7. Can’t Remember to Forget You

Já falamos que a colombiana é boa de parcerias musicais? E nesta lista não poderia faltar esse encontro de titãs da música pop. Can’t Remember to Forget You faz parte do décimo álbum de sua carreira, intitulado Shakira. O single foi lançado antes mesmo do disco. O clipe, que reúne as duas cantoras em cenas sensuais, já passa de 1,2 bilhão de visualizações no Youtube.

8. Beautiful Liar

Opa, vamos falar de mais parceria gigantesca? Sim, Shakira e Beyoncé juntas e misturadas no clipe de Beautiful Liar é um dos grandes acontecimentos do pop na década de 2000. A música foi lançada na edição de luxo do álbum de Beyoncé B’Day e também virou trilha sonora de novela aqui no Brasil, mais especificamente de Sete Pecados, exibida na Globo na faixa das 19h.

Faixa Bônus

Se você chegou até aqui é porque, assim como o repórter, adora Shakira. Como oito músicas é muito pouco para falar dos hits da cantora, aqui vai uma última. Ojos Así tem uma das mais aclamadas apresentações em show da cantora, que faz um número de dança do ventre antes de começar a cantar a música durante uma turnê que ganhou DVD Ao Vivo.