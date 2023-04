Shakira será homenageada pela Billboard como ‘Mulher Latina do Ano’

A Billboard vai dar, pela primeira vez, um título para mulheres latinas de destaque na música. A cantora Shakira será a primeira a receber a honraria.

A homenagem vai se dar durante o evento ‘Mulheres Latinas na Música’, que acontecerá no dia 6 de maio, durante um especial com apresentação de Ivy Queen e Jacqueline Bracamonte, que será gravado e transmitido na Telemundo no dia seguinte.

Shakira será primeira homenageada de nova honraria da 'Billboard'. Foto: Greg Allen/Invision/AP

Além de seus 23 anos de carreira, desde o lançamento de seu primeiro disco chamado Magia (que teve distribuição apenas na Colômbia), a cantora acumula sucessos que se tornaram destaque nas inúmeras listas de mais tocadas do mundo.

No início deste ano, em janeiro, a colombiana se tornou a primeira mulher latina mais ouvida do Spotify com a música Bzrp Music Sessions 53.

De acordo com a Billboard, o evento foi criado para celebrar artistas e executivas que trabalham para mudanças positivas, inclusão e paridade de gênero na indústria da música. Outras estrelas latinas como Thalia, Ana Gabriel, Evaluna e Goyo também receberão um prêmio.

