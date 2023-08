Saída do show de Alok em Copacabana tem tumulto e arrastão; veja vídeo

Alok se apresentou na a praia de Copacabana no Rio de Janeiro na noite deste sábado, 26, com o evento intitulado “Show do Século”, em comemoração aos 100 anos do icônico hotel Copacabana Palace e ao seu 32º aniversário. Transmitido ao vivo por diversos meios, o espetáculo atraiu milhares de espectadores. Mas nem tudo foi celebração no evento.

Neste domingo, 27, circularam nas redes sociais vídeos indicando que, na saída da apresentação, alguns fãs foram vítimas de arrastão, gerando preocupação e debates entre os internautas. “Show do Alok com superprodução, teve até arrastão”, escreveu um. “Vários assaltos, arrastão, turistas machucados. Que maravilha! Isso é o Rio de Janeiro que já virou refém de bandidos”, comentou outro.

Antes da sua apresentação, o DJ chegou a divulgar em seu perfil oficial do Instagram algumas informações do plano de segurança para o show. Postado na terça-feira, 22, Alok disse que o esquema contaria com mais de 900 policiais nas ruas, 20 torres de observação e 16 áreas de verificação para inspeção de bolsas com detectores de metal.

Polícia Militar informou que 500 pessoas foram detidas

Em nota enviada ao Estadão nesta segunda-feira, 28, a Polícia Militar informou que conduziu cerca de 500 pessoas às delegacias durante a apresentação. Além disso, mais de 150 materiais perfurocortantes, como facas, alicates, estiletes e bisturis, foram apreendidos nos pontos de revista.

A maioria das ocorrências se concentrou em Copacabana e no Leblon. Grande parte dos detidos foram flagrados praticando furtos durante as apresentações.

Leia a nota enviada pela Polícia Militar do Rio sobre os arrastões durante o show de Alok:

“A Secretaria de Estado de Polícia Militar conduziu cerca de 500 pessoas às delegacias durante o chamado ‘Show do Século’, que aconteceu na tarde deste sábado (26/08), na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Os suspeitos foram detidos durante as abordagens das equipes da PMERJ posicionadas nos principais acessos ao palco montado nas areias da Praia de Copacabana, e em ações de policias do serviço reservado, que estavam espalhados em meio ao público que lotou as areias da praia mais famosa do Brasil.

A corporação repetiu a estratégia que já vem sendo usada nos principais eventos do calendário carioca, como o réveillon e o Carnaval de Rua da cidade do Rio de Janeiro. Neste sábado, os agentes apreenderam mais de 150 materiais perfurocortantes, entre facas, alicates, estiletes e bisturis, nos pontos de revista espalhados por Copacabana.

As ocorrências foram concentradas na 12ª DP e 13ª DP, ambas em Copacabana e na 14ª DP (Leblon), onde 17 maiores acabaram presas e outros 15 menores foram apreendidos. A maior parte dos detidos foi conduzida após os mesmos terem sido flagrados praticando furtos durante as apresentações realizadas nas areias de Copacabana.”