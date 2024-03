Show de Fletcher no Lollapalooza: Alegria, flerte e até ‘Parabéns a você’ do público: ‘Amo vocês’

A cantora Fletcher fez um show badalado no fim de tarde do primeiro dia do Lollapalooza 2024, nesta sexta, 22. Feliz, a americana foi bem recebida pelo público brasileiro, comemorou seu aniversário no palco, e celebrou o novo disco, In Search Of The Antidote, lançado hoje.

Fletcher em show no Lollapalooza Brasil 2024 Foto: Reprodução de vídeo/@multishow via X

À vontade no palco, Fletcher embalou hits como girls, girls, girls — em um medley com I Kissed A Girl, sucesso de Katy Perry —, Undrunk e Bitter, além de músicas do novo trabalho, como as faixas Doing Better e Lead Me On. Veja um vídeo:

PUBLICIDADE Em determinado momento do show, a americana disse que desceria do palco para dar um beijo em alguém da plateia, agitando a multidão. Ela então pede um segundo para respirar, agacha e diz que não cantava assim havia sete meses. Durante a performance, Fletcher comentou que precisou curar algumas coisas em seu corpo. Em setembro do ano passado, ela foi diagnosticada com doença de Lyme e adiou o braço de sua turnê que passaria pela Europa, Austrália e Nova Zelândia.

Causada por uma bactéria e transmitida por carrapatos, a doença causa dores no corpo, fadiga e febre.

Depois de respirar e cantar, ela desceu do palco de sorriso aberto. Cantou com seus fãs e arrancou mais gritos do que Luísa Sonza, que subiu ao palco um pouco antes dela, e conversou bastante com o público.

Na última terça-feira, 19, a cantora completou 30 anos. “Essa é a minha festa de aniversário”, disse, ganhando um Parabéns pra você cantado pelo público. Sorrindo para a plateia, ela disse: “Amo vocês. Amo muito vocês.”

“Quando eu pensei que estaria do outro lado do mundo cantando as músicas que fiz no meu quarto?”, comentou, em outro momento.

Ao fim do show, a americana perguntou se poderia tirar uma foto com o público e fez uma selfie. Antes de sua participação no Lollapalooza, ela se apresentou no Cine Joia, em São Paulo.