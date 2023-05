Show em comemoração aos 40 anos de Roupa Nova está disponível no Globoplay para não assinantes

Na sexta-feira, 12 de maio, o Globoplay liberou o show em comemoração aos 40 anos de Roupa Nova para não assinantes. Com canções que marcaram épocas, como Wisky A Go Go, Dona, Sapato Velho, o grupo ainda prestou homenagem a Paulinho. Ele faleceu em 2020 decorrente as complicações da covid-19.

Kiko, Cleberson Horsth, Nando, Ricardo Feghali, Serginho Herval e Fábio Nestares — gravaram depoimentos falando sobre a formação e os 40 anos de trajetória do grupo, que agora conta com Fábio, que entrou para cantar as partes antes interpretadas por Paulinho.

Ainda em homenagem ao eterno Paulinho, o ator mirim Davi Callado durante a música Os Corações Não São Iguais interpretou o cantor.

Com duas horas de duração, o espetáculo foi gravado no Rio de Janeiro, para um público de mais de 11 mil pessoas.

Além do grupo, o show contou com participações especiais como Daniel, Marcos & Belutti, Tiago Abravanel, Anavítoria, Melim e do grupo feminino de percussionistas, liderado por Mila Schiavo.

Para assistir, basta acessar o site do Globoplay e criar um cadastro.