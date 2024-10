Beyoncé, Lady Gaga, U2: o que diz prefeito do RJ sobre possibilidade de outro grande show na cidade

Eduardo Paes (PSD-RJ), prefeito do Rio de Janeiro, fez uma postagem no Twitter (X) no sábado, 12, que deixou fãs de música esperançosos pela possibilidade de mais um grande show na cidade em breve. “Estou decidindo aqui... Beyoncé, U2, Lady Gaga, Adele... Dá aí a sua opinião!”, escreveu.

Recentemente, Madonna fez um grande show grátis para o público no município. Em maio de 2024, ela teria levado cerca de 1,6 milhão de pessoas para a praia de Copacabana em apresentação gratuita para o público (clique aqui para relembrar). Edurado Paes foi reeleito para o cargo de prefeito da capital fluminense no 1.º turno das eleições municipais de 2024. Ele recebeu 1.861.856 votos, o que representa 60,47% dos votos válidos (confira mais detalhes aqui).

O comentário foi feito após o jornal O Globo publicar uma nota afirmando que Beyoncé seria a prioridade em negociações da prefeitura do Rio de Janeiro para um grande show no ano que vem, apesar de Paes ter expressado desejo de que a atração fosse o U2.