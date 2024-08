Show único de The Weeknd no Brasil será transmitido pelo YouTube; saiba como assistir

O show único de The Weeknd no Brasil, que ocorrerá no dia 7 de setembro, no Estádio Morumbis, em São Paulo, será transmitido ao vivo e gratuitamente pelo canal do cantor canadense no Youtube. A boa notícia para os fãs notícia foi compartilhada nas redes sociais do artista nesta quarta-feira, 21.

"Estou muito feliz em anunciar que meu show de São Paulo será transmitido ao vivo. Assim, todos ao redor do mundo poderão fazer parte dessa noite especial. Eu gostaria de poder ir à cada cidade do mundo. Momentos como esse nos dão a chance de nos conectarmos, em tempo real, e compartilharmos essa energia onde quer que você esteja", disse o cantor ao Youtube. A transmissão começará às 21h e terá apoio do Santander.

The Weeknd em show no Allianz Parque, em São Paulo, em outubro de 2023. Foto: Iris Alves / Divulgação

De acordo com a plataforma, The Weeknd é um dos artistas mais vistos de 2024 e obteve mais de seis bilhões de visualizações em seu conteúdo no último ano.

Em outubro do ano passado, o cantor veio ao Brasil com a turnê After Hours Til Dawn, que esgotou bilheterias em mais de 60 datas na América do Norte, Europa, Reino Unido e América Latina com um público de mais de três milhões de fãs.

Em 2023, Weeknd foi eleito o Artista Mais Popular do Mundo pelo Guiness Book.