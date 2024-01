Shows internacionais e festivais no Brasil em 2024: veja a lista dos confirmados

O interesse e o cardápio de atrações internacionais no Brasil poucas vezes foi tão expressivo como em 2023. O ano chegou ao fim e deixou apresentações marcantes na memória dos brasileiros. Billie Eilish, Bruno Mars, Taylor Swift, Coldplay, RBD e Paul McCartney são apenas uma pequena parcela dos nomes que passaram pelo País.

SZA, Iron Maiden e Jonas Brothers são algumas das atrações internacionais confirmadas no Brasil em 2024. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP, Wilton Junior/ESTADÃO e Mikala Compton/Austin American-Statesman via AP

A expectativa chega alta para 2024, que mal começou, mas já tem grandes turnês e festivais confirmados. O ano é um agrado para os ouvidos dos fãs de rock, que começam assistindo ao guitarrista Slash e terminam com uma apresentação da banda Iron Maiden.

Mas há atrações para todos os gostos: Jonas Brothers, Louis Tomlinson, Karol G e Andrea Bocelli também fazem shows no Brasil. Há, ainda, festivais aguardados que prometem movimentar o País: em março, SZA, Paramore e Blink-182 se apresentam no Lollapalooza e, em setembro, Ed Sheeran, Ne-Yo e Imagine Dragons sobem ao palco do Rock in Rio.

Veja a agenda de shows internacionais e festivais de 2024

Janeiro

Nick Carter

O integrante dos Backstreet Boys traz a turnê Who I Am em shows na Sacadura 154, no Rio de Janeiro, no dia 14 de janeiro na Audio, em São Paulo, no dia 17 do mesmo mês. Os ingressos podem ser adquiridos pela Ticketmaster.

Slash

O guitarrista da banda Guns N’Roses se apresenta com a banda Myles Kennedy & The Conspirators e traz a turnê River Is Rising a cinco capitais brasileiras: Belo Horizonte, no dia 29 de janeiro, São Paulo, no dia 31 do mesmo mês, Rio de Janeiro, no dia 1º de fevereiro, e Porto Alegre, no dia 4. Os ingressos podem ser adquiridos no site da Eventim. Os valores variam entre R$150 e R$900 – veja os preços para cada cidade aqui.

Fevereiro

Twice

O Twice, um dos grupos femininos de maior sucesso do k-pop, fará duas apresentações no Allianz Parque, em São Paulo, nos dias 6 e 7 de fevereiro. As integrantes realizam sua quinta turnê mundial, Ready To Be. As apresentações na capital paulista serão as únicas do grupo na América do Sul. Os ingressos para o primeiro dia estão esgotados, mas ainda há algumas categorias disponíveis para o dia 7 na Ticketmaster.

Men At Work

A banda ícone dos anos 1980 chega para três apresentações no Brasil em fevereiro. O Men At Work se apresenta no dia 17 no Qualistage, no Rio de Janeiro, no dia 20 na Live Curitiba, em Curitiba, e no dia 21 na Vibra São Paulo, em São Paulo. Os ingressos estão disponíveis na Ticketmaster.

Morrissey

Com shows inicialmente marcados para setembro, o ex-vocalista dos Smiths chega a São Paulo para duas apresentações em comemoração aos seus 40 anos de carreira. Ele sobe ao palco do Espaço Unimed, em São Paulo, no dia 22 e no Opera Hall, em Brasília, no dia 24. As entradas estão disponíveis no site do Espaço Unimed e no Show Pass para a capital federal.

Março

Simple Plan

A banda chega ao Brasil para a I Wanna Be Tour, mas, no dia 1º, realiza um sideshow ao lado de NX Zero na Vibra São Paulo, em São Paulo. Os ingressos estão disponíveis no site da Eventim.

I Wanna Be Tour

Para a alegria dos emos, março também vai unir Simple Plan, A Day To Remember, The All-American Rejects, All Time Low, The Used, Asking Alexandria, Boys Like Girls, Mayday Parade e Plain White T’s em shows pelo Brasil. Chamada I Wanna Be Tour, a turnê ocorre no dia 2 no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 3 no Estádio do Couto Pereira, em Curitiba, no dia 6 na Área Externa do Centro de Convenções Pernambuco, em Recife, no dia 9 no Engenhão, no Rio, e no dia 10 na Arena da Independência, em Belo Horizonte. Há categorias disponíveis no site da Eventim.

Lollapalooza

O Lollapalooza chega com um line-up forte em 2024. O evento, que ocorre entre os dias 22 e 24 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, tem nomes como SZA, Blink-182, Paramore, Limp Bizkit e Sam Smith entre os confirmados. As entradas podem ser compradas para um ou todos os dias do festival no site da Ticketmaster. Veja aqui a divisão das atrações por dia.

Abril

Jonas Brothers

O trio se apresenta em um show único no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 16. A última passagem do grupo pelo Brasil foi em 2013, mesmo ano em que anunciaram que a banda chegaria ao fim. Em 2019, os irmãos revelaram que o grupo retornaria e lançaram o faixa Sucker. Ainda há categorias disponíveis no site da Ticketmaster.

Megadeth

A banda de thrash metal também fará uma apresentação única em São Paulo, mas no Espaço Unimed. O grupo apresenta a turnê The Sick, The Dying... And The Dead no dia 18. Os ingressos estão disponíveis na Ticket 360.

Bruce Dickinson

O Iron Maiden se apresenta no Brasil em dezembro, mas o vocalista Bruce Dickinson chega já em abril para shows da The Mandrake Project. O cantor se apresenta no dia 24 no Live Curitiba, em Curitiba, dia 25 no Pepsi On Stage, em Porto Alegre, dia 27 no Opera Hall, em Brasília, dia 28 no Arena Hall, em Belo Horizonte, dia 30 no Qualistage, no Rio, dia 2 de maio no Quinta Linda, em Ribeirão Preto, e no dia 4 do mesmo mês em São Paulo, na Vibra São Paulo. As informações e os links para a compra de ingressos estão disponíveis no site oficial do artista.

Maio

McFly

O grupo britânico passa pelo Espaço Unimed, em São Paulo, no dia 2 e pelo Qualistage, no Rio, no dia 5. O McFly celebra o disco Power to Play, que possui uma parceria com a banda Fresno. Os ingressos estão disponíveis no site da Livepass.

Louis Tomlinson

O ex-One Direction passará pela Jeunesse Arena, no Rio, no dia 8, pelo Allianz Parque, em São Paulo, no dia 11 e pela Ligga Arena, em Curitiba, no dia 12. As entradas estão disponíveis no site da Livepass.

Karol G

A estrela colombiana traz a turnê Mañana Será Bonito a São Paulo no dia 10, no Centro Esportivo Tietê. As entradas estão disponíveis no site da Ticketmaster.

Andrea Bocelli

O renomado tenor italiano faz concertos no Mineirão, em Belo Horizonte, no dia 17, no dia 21 na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, e nos dias 25 e 26 no Allianz Parque, em São Paulo. Em sua quinta turnê pelo País, o artista será acompanhado por uma orquestra, um coral e artistas convidados. Os ingressos estão disponíveis no site da Eventim.

Junho

Interpol

A banda de pós-punk fará apresentações no Vivo Rio, na capital fluminense, no dia 5, e na Audio, em São Paulo, nos dias 7 e 8. A turnê celebra os dois primeiros álbuns do grupo, Turn on the Black Lights e Antics. As entradas são vendidas na Livepass.

Setembro

Rock in Rio

Ainda sem o line-up completo, o Rock in Rio já tem Ed Sheeran, Imagine Dragons, Ne-Yo e Joss Stone entre as atrações internacionais confirmadas. O festival ocorre entre os dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro. Veja detalhes sobre o preço e compra de ingressos aqui.

Eric Clapton

O músico retorna ao País após mais de uma década para uma turnê em comemoração a 60 anos de carreira. Clapton passará por Curitiba no dia 24 de setembro, Rio de Janeiro no dia 26 e por São Paulo no dia 29 do mesmo mês. As entradas podem ser adquiridas no site da Live Pass.

Novembro

Primavera Sound

Ainda sem atrações confirmadas, o festival está marcado para os dias 30 de novembro e 1º de dezembro no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. No ano passado, o evento trouxe nomes como The Killers, The Cure e Pet Shop Boys. Veja o ranking dos melhores shows da última edição aqui.

Dezembro

Iron Maiden

A banda britânica de heavy metal fará duas apresentações no Allianz Parque, em São Paulo, no final do ano. O grupo fará shows da turnê The Future Past Tour nos dias 6 e 7 de dezembro. As entradas estão disponíveis no site da Livepass.