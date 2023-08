Silva vai homenagear Gal Costa em apresentação na Sala São Paulo; veja como assistir ao vivo

O cantor e compositor Silva vai prestar uma homenagem à cantora Gal Costa (1945-2022) na noite deste sábado, 26 de agosto. Silva se apresentará ao lado da cantora portuguesa Carminho, dentro do projeto Encontros Históricos, da Brasil Jazz Sinfônica.

Acompanhado da orquestra, Silva vai cantar a música Palavras no Corpo, que compôs para Gal em parceria com Omar Salomão. Gal lançou a canção em seu penúltimo álbum de estúdio, A Pele do Futuro, lançado em 2018.

A partir dessa gravação, Silva estabeleceu uma relação mais próxima com Gal. A cantora, inclusive, o chamou para que dividissem a regravação da música Só Louco, de Dorival Caymmi, no álbum Nenhuma Dor, o último lançado pela cantora, em 2021.

A cantora Gal Costa e o cantor Silva Foto: Reprodução/Instagram @silva

Além de Palavras no Corpo, Silva cantará, nessa apresentação na Sala São Paulo, músicas como A Cor É Rosa, Duas da Tarde e A Visita. Junto com Carminho, o cantor interpretará Nada Será Como Antes, de Milton Nascimento e Ronaldo Bastos. A cantora portuguesa também fará números solos.

Os ingressos para a apresentação estão esgotados, mas haverá transmissão ao vivo pelo canal oficial da sala São Paulo no YouTube a partir das 22 horas. A regência da Brasil Jazz Sinfônica ficará a cargo do maestro João Maurício Galindo.