Silvan Galvão une vozes da Amazônia para defender as matas

O músico, compositor e produtor paraense Silvan Galvão tem se tornado uma referência de ativismo, uma voz em proteção da Amazônia. Seu novo EP, Mãe Amazônia, recentemente lançado nas plataformas digitais, consegue falar diretamente sobre assuntos sensíveis acerca dos desmatamentos. Mãe Amazônia, De Pé é uma delas. “Amazônia, guardiã das cores / Tuas águas, teus rios voadores / Não deixa o mundo aquecer / Mas querem te derrubar / Nós vamos te proteger...”

Amazônia Foto: TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO

Outra faixa, Kwá Yanerendawa, é um manifesto que conta com a participação de artistas dos sete estados da Amazônia legal. Do Pará, Silvan e mais Nilson Chaves. O autor da letra é Joãozinho Gomes, iluminado compositor radicado em Macapá. A atriz paraense Dira Paes interpreta um poema. O canto principal fica com Patrícia Bastos, também do Amapá, além de Graça Gomes, do Acre; Ellen Fernandes, do Amazonas; Euterpe, de Roraima; Bado, de Rondônia; e Genésio Tocantins. As outras duas canções sobre o mesmo tema são Passado e Futuro e Amazon Mother, uma versão da primeira faixa gravada com o grupo norte-americano Bofré.

CARIMBÓ. Silvan, banjista especializado em carimbó, diz que “o mundo está falando da Amazônia, mas é preciso escutar a Amazônia. Quem aqui vive, quem tem uma relação mais profunda com esse lugar”. Na canção Mãe Amazônia, ele pergunta, afinal, qual a sua relação com a Amazônia? E diz: “A voz da Amazônia são seus povos. A arte e a música, além de serem nossa forma de expressar a beleza desse lugar, são também uma forma de pedir socorro”. l