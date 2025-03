Opinião | Simply Red exibe seu pop magistral para 40 mil pessoas em São Paulo

Em turnê comemorativa dos 40 anos de história, o Simply Red se apresentou em São Paulo na noite deste sábado, 15, no Allianz Parque, na zona oeste, para cerca de 40 mil pessoas, e encerrou a etapa sul-americana de seu novo giro global.

PUBLICIDADE Essa foi a 8ª vinda do grupo britânico ao Brasil, que não tocava na capital paulista havia 9 anos. O conjunto também passou pelo Rio de Janeiro na última quarta-feira, 12. Antes disso, eles reuniram mais de 75 mil pessoas em cinco datas esgotadas na Movistar Arena de Santiago, no Chile. A banda criada em 1985 subiu ao palco do estádio do Palmeiras, pontualmente, às 21h e fez um show de 2 horas que incluiu todos os seus maiores sucessos, além de alguns temas relativamente obscuros, como a jazzística Sad Old Red e Jericho, que abriram os trabalhos.

Simply Red faz show em São Paulo no Allianz Parque Foto: @pridiabr/30e

As duas faixas do álbum de estreia Picture Book (1985) aqueceram o público para os três primeiros grandes hits da noite: Money’s Too Tight (To Mention), do mesmo disco, The Right Thing e A New Flame.

Mick Hucknall, aos 64 anos, segue em plena forma vocal. Ostentando sua cabeleira ruiva, ele exalou carisma desde o momento em que pisou no palco. “Oi paulistas, obrigado. Tudo bem aí? Muito feliz estar aqui. São 40 anos de Simply Red”, falou, arriscando algumas palavras em português.

O cantor estava acompanhado por vários instrumentistas igualmente afiados, com destaque para a seção de metais e o eficaz guitarrista japonês Kenji Suzuki. Vale destacar que o Simply Red foi reformulado em 2015, quando retomou as atividades após realizar uma “turnê de despedida”.

You Make Me Feel Brand New e That Air That I Breathe, regravações dos grupos The Stylistics e The Hollies, também abrilhantaram o magistral repertório pop exibido no espetáculo. A primeira delas, aliás, colocou a arena inteira para aplaudir de pé. Já o clássico If You Don’t Know Me By Now teve o refrão cantado em uníssono pela multidão.

Simply Red em São Paulo Foto: @pridiabr/30e

Sunrise, construída a partir do groove irresistível de I Can’t Go for That (No Can Do), de Hall & Oates, foi outro tema marcante que colocou o público para dançar.

Stars (1991), trabalho de maior vendagem dos ingleses, foi representado na metade do concerto com For Your Babies, Thrill Me e a faixa-título. Something Got Me Started, também desse disco, ficou para o bis, antes do desfecho emocionante com a balada Holding Back the Years – cuja letra trata da infância de Hucknall, marcada pelo abandono materno aos três anos de idade.

Prestes a deixar o cenário definitivamente, restou a Hucknall enfatizar, sob luzes vermelhas: “Senhoras e senhores, Simply Red!”.