Soweto: apresentação ‘desafinada’ do grupo no Prêmio Multishow é criticada nas redes; assista

O grupo Soweto sofreu críticas nas redes sociais nesta terça-feira, 7, após realizar uma apresentação julgada como “desafinada” no Prêmio Multishow. Recentemente, o Soweto havia anunciado uma turnê especial com Belo para comemorar os 30 anos do grupo.

O Estadão entrou em contato com a equipe do grupo para um pronunciamento sobre as críticas, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto.

Apresentação 'desafinada' do Soweto no Prêmio Multishow é alvo de críticas nas redes. Foto: Reprodução de vídeo/Multishow

Belo se tornou o maior alvo dos comentários negativos. “Belo está desafinado demais”, observou uma usuária do X, antigo Twitter. “Soweto voltou sem tom mesmo?”, questionou outro.

Em comunicado ao Estadão, a assessoria do cantor pontuou que “se trata de um programa ao vivo” e disse que “a referência no fone do Belo não estava chegando na harmonia”. “Depois equalizamos e ele fez o que sempre fez: o melhor”, afirmou a equipe do artista.

Outros internautas falaram sobre uma suposta falha no retorno dos artistas, o que teria prejudicado a apresentação. Em contato com o Estadão, a assessoria de imprensa do Prêmio Multishow disse que irá checar se o erro realmente ocorreu. Assim que houver um retorno, a matéria será atualizada.

“Galera do som do Prêmio Multishow e de outros prêmios: vamos ficar mais atentos para não derrubar o artista. Soweto passou aperto no começo da apresentação”, pediu um usuário da rede. “Multishow quebrando os cantores com os retornos falhando”, apontou outra.

O Soweto fez uma apresentação de cerca de 4 minutos na cerimônia e cantou grandes sucessos do grupo, como Derê, Mundo de Oz e Não Foi à Toa. Neste ano, o Prêmio Multishow foi transmitido pela primeira fez na TV Globo. O grande destaque da noite foi a cantora Iza, premiada nas categorias Artista, Capa e Pop do Ano.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais