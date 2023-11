Spotify Wrapped 2023: Ana Castela é artista mais ouvida do Brasil; veja ranking

Nesta quarta-feira, 29, o Spotify apresenta o Wrapped, sua tradicional retrospectiva de final de ano. Além de mostrar os artistas mais ouvidos para cada usuário, o streaming revela o que foi mais ouvido no Brasil e entre as mais de 574 milhões de pessoas no mundo.

O sertanejo dominou o ranking brasileiro em 2023. Na lista dos artistas mais ouvidos, a líder foi a cantora Ana Castela que, segundo o Spotify, também foi a 93ª artista no ranking global. Marília Mendonça, que morreu em 2021, também está entre os 5 nomes mais escutados do Brasil.

Ana Castela lidera ranking do Spotify Brasil 2023 Foto: Reprodução/Instagram/@anacastelacantora

Veja o que os brasileiros escutaram no Spotify esse ano:

Artistas mais ouvidos no Spotify Brasil em 2023

Ana Castela Henrique & Juliano MC Ryan SP Marília Mendonça Jorge & Mateus

Músicas mais ouvidas no Spotify Brasil em 2023

Nosso Quadro - Ana Castela Leão - Marília Mendonça Erro Gostoso - Simone Mendes Bombonzinho - Israel & Rodolffo e Ana Castela Seu Brilho Sumiu - Israel & Rodolffo e Mari Fernandez

Ábuns mais ouvidos no Spotify Brasil em 2023

Escolhas, Vol. 2 - Zé Neto & Cristiano Let’s Bora, Vol. 2 - Israel & Rodolffo Dos Prédios Deluxe - Veigh Manifesto Musical - Henrique & Juliano (álbum mais escutado na Retrospectiva Spotify 2022) Dos Prédios - Veigh

Gêneros musicais mais escutados no Spotify Brasil em 2023

Sertanejo Arrocha Pop Funk Trap brasileiro

Veigh despontou no trap nacional em 2023 Foto: Reprodução/Instagram/@thiagoveigh

Já o ranking global foi dominado por Taylor Swift, que relançou dois de seus principais discos neste ano, além de conduzir uma turnê (de arrecadação bilionária) que retoma todos os seus álbuns. O porto-riquenho Bad Bunny, que liderou no último ano, ficou em segundo lugar. Seu álbum mais recente, Un Verano Sin Ti (2022), é pela segunda vez consecutiva o mais ouvido no Spotify global.

Uma novidade, que reforça o sucesso dos artistas latinos na música pop global, é a presença do mexicano Peso Pluma no top 5.

Veja o que foi mais ouvido no streaming no mundo:

Artistas mais ouvidos no Spotify global em 2023

Taylor Swift Bad Bunny The Weeknd Drake Peso Pluma

Taylor Swift Foto: TABA BENEDICTO / ESTADAO

Músicas mais ouvidas no Spotify global em 2023

Flowers - Miley Cyrus Kill Bill - SZA As It Was - Harry Styles Seven - Jung Kook (feat. Latto) Ella Baila Sola - Eslabon Armado e Peso Pluma

Ábuns mais ouvidos no Spotify global em 2023

Un Verano Sin Ti - Bad Bunny (disco também foi o mais ouvido do ano em 2022) Midnights - Taylor Swift SOS - SZA Starboy - The Weeknd Mañana Será Bonito - Karol G

Bad Bunny Foto: Telemundo/EFE

Como fazer a sua Retrospectiva Spotify 2023

Se você é um usuário do Spotify Premium, também é possível descobrir quais foram os seus artistas, álbuns, músicas e podcasts mais ouvidos no ano. Veja aqui como fazer a sua retrospectiva.