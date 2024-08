A banda norte-americana Aerosmith anunciou aposentadoria dos palcos nesta sexta-feira, 2. O anúncio foi feito no perfil oficial do grupo musical no Instagram. A decisão ocorreu após Steven Tyler, vocalista, não se recuperar completamente de uma lesão em suas cordas vocais.

PUBLICIDADE “Foi a maior honra de nossas vidas ver nossa música se tornar parte da de vocês. Em cada clube, em todas as turnês massivas e em momentos grandiosos e íntimos, vocês nos deram um lugar na trilha sonora de suas vidas”, diz a nota. A banda agradeceu seus fãs que apoiam o rock desde 1970, ano em que o Aerosmith foi fundado. “Graças a vocês, nosso Exército Azul, essa faísca se transformou em chama e tem ardido por mais de cinco décadas. Alguns de vocês estão conosco desde o início, e todos vocês são a razão pela qual fizemos história no rock ‘n’ roll”.

A banda Aerosmith no festival São Paulo Trip, na Allianz Arena. Foto: Rafael Arbex/Estadão

O comunicado ainda afirmou que os músicos sempre tentaram impressionar o público de seus shows, mas explicou que a melhor decisão a ser tomada é o fim das turnês. ‘Como vocês sabem, a voz de Steven é um instrumento único. Ele passou meses se dedicando incansavelmente para recuperar sua voz após a lesão. Apesar de contar com a melhor equipe médica ao seu lado, infelizmente ficou claro que uma recuperação completa não é possível”.

“Isso é de partir o coração, mas eu não consigo imaginar como vocês se sentem. Obrigada, Aerosmith, por ser uma parte essencial da minha vida! A música de vocês me ajudou a passar por problemas sérios”, lamentou uma fã. “Obrigada por uma vida de música e memórias”, comentou outro.

Curiosamente, enquanto o perfil oficial da banda e do guitarrista Joe Perry publicaram o comunicado, o próprio Steven Tyler não o fez. O último post no feed do artista, até a publicação deste texto, é o vídeo abaixo.

No ano passado, o cantor também fraturou a faringe, o que resultou no adiamento da turnê Peace Out para este ano. “Eu estou de coração partido por não estar me apresentando com a banda”, declarou em um comunicado publicado nas redes sociais da banda em 29 de setembro de 2023.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais