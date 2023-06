Substituta de Any Gabrielly no Now United é anunciada; saiba quem é

A brasileira que substituirá Any Gabrielly no grupo global Now United foi anunciada nesta quinta-feira, 1º. A cantora Desirée, de 18 anos, foi a escolhida para integrar a banda.

Any deixou o grupo no final de 2022 para seguir carreira solo. Com isso, foi revelado que um novo integrante seria escolhido por meio de um concurso em parceria com o TikTok com audições virtuais e presenciais.

Em seguida, três jovens foram escolhidos para fazerem parte do reality show Now United: New Dreams, também disponibilizado na plataforma. Além de Desirée, Henry Cechini e Lucas Burgatti participaram do programa.

Os artistas passaram por aulas de dança, canto, preparação vocal, ensaios e gravações em estúdios de Los Angeles. Os oito episódios do reality mostram a saída de Any e o processo da escolha feita pelo criador do grupo, Simon Fuller.

Natural de São Paulo, Desirée canta desde a infância e já participou de programas de TV e festivais. Em um vídeo publicado no TikTok, ela contou que já fez balé e jazz e que sempre foi uma criança “apaixonada pela arte e pela música”.

Continua após a publicidade

Ela recebeu a aprovação de Any Gabrielly, que também fez parte da escolha da nova integrante. “Estou ansiosa pra ver os caminhos que o Simon tem preparado pra Desirée e pro grupo. Desejo só coisas boas e tenho certeza será uma ótima representante do nosso País”, disse em comunicado à imprensa.