Sungchan e Shotaro deixam grupo de k-pop NCT e devem integrar nova formação; fãs contestam

Os cantores Sungchan, da Coreia do Sul, e Shotaro, do Japão, vão deixar de fazer parte do grupo de k-pop NCT, segundo comunicado divulgado nesta quarta-feira, 24, pela SM Entertainment, empresa que gerencia a carreira da banda.

Os dois faziam parte do grupo desde 2020 e, conforme diz a agência, devem integrar uma nova formação que será lançada ainda em 2023. Com isso, o NCT segue com “apenas” 20 membros que se dividem em “subunidades” vindas de diferentes partes da Ásia.

O NCT Dream, uma dessas divisões do grupo, vem ao Brasil em julho para uma apresentação única em São Paulo. Sungchan e Shotaro não integravam essa subunidade.

“Depois de muita consideração e discussões cuidadosas com Sungchan e Shotaro em preparação para a SM 3.0, nós chegamos à decisão que melhor reflete os pensamentos dos artistas e a direção artística e musical de cada grupo. Pedimos por sua compreensão e apoio para Sungchan e Shotaro assim que começarem seu novo capítulo”, diz a nota da SM Entertainment.

A empresa também anunciou o desejo de recrutar mais membros japoneses para o grupo e completar os lançamentos das divisões dentro da própria boyband.

Após o anúncio, fãs do NCT se manifestaram e expressaram desconfiança com a decisão da SM Entertainment. Alguns internautas apontaram falta de consideração e planejamento da empresa.

“Minha sincera opinião é que, desde o começo, a SM nunca teve um momento em que tinha planos certos para o NCT de verdade e tudo sempre foi para ser bagunçado mesmo”, apontou uma usuária. Veja mais reações: