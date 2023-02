Super Bowl: Rihanna leva show do intervalo aos anos 2010 em retrospectiva da carreira

Rihanna se apresentou no show do intervalo do Super Bowl LVII neste domingo, 12, disputado entre Kansas City Cheifs e Philadelphia Eagles. Sozinha e sem convidados, cantou hits passando por diversos momentos de sua carreira.

Apesar de não ter dito nada além das letras das músicas, o visual dando destaque à sua barriga e alguns indícios fizeram com que muitos internautas apontassem um possível ‘anúncio’ de gravidez durante o show - ao longo das últimas semanas, muito se especulou sobre uma suposta revelação bombástica em seu retorno aos palcos após cinco anos.

GENTE ELA TA GRAVIDA DE NOVO EH REAL ELA TA GRAVIDINHA DE NOVOOOOO! 🤰🏽 🥹🥹 #SuperBowl #Rihanna pic.twitter.com/VaDH8AiU43 — carol figueiredo (@carolfigueiredc) February 13, 2023

A música mais antiga presente no repertório foi Umbrella, um de seus ‘clássicos’. Das primeiras, ficou faltando outras marcantes como Disturbia e SOS. O restante das canções se concentrou em sucessos das rádios da década passada.

A apresentação começou com a cantora vestida toda de vermelho sobre uma plataforma suspensa. Diversos dançarinos usando roupas brancas extravagantes e óculos - parte deles em outras plataformas, e o restante em cima de uma estrutura vermelha. As duas cores tomaram conta de todo o espetáculo. As luzes de celulares acesas pelos espectadores e fogos de artifício também somaram na composição.

Ao longo da apresentação, Rihanna cantou, em ordem, trechos de Bitch Better Have My Money (lançada em 2015), seguida por Where Have You Been (2011), Only Girl (2010), We Found Love (2011), alguns trechos gravados de S&M (2010) e Rude Boy (2009), Work (2016), Wild Thoughts (2017), Pour It Up (2012), All of the Lights (2012), Run This Town, Umbrella (2007) e Diamonds (2012).

A cantora vinha de sete anos sem realizar uma apresentação ao vivo (a última foi em janeiro de 2018, na cerimônia do Grammy). Apesar de não ter um álbum novo desde Anti, de 2016, lançou recentemente a música Lift Me Up, indicada ao Oscar de melhor canção original na trilha de Pantera Negra: Wakanda Forever.

Além da pandemia de covid-19, que atrapalhou os planos de diversos artistas, o foco na divulgação de suas marcas de roupas e produtos de beleza e o nascimento de seu filho com o cantor A$AP Rocky em 2022 estão entre os fatores que podem ter influenciado para o longo período longe do público.

O show do intervalo do Super Bowl começou a ganhar grandes proporções a partir da década de 1990. Até então, desde a primeira edição do evento, em 1967, era comum ter bandas marciais universitárias, além de algumas aparições marcantes, como as de Ella Fitzgerald e Chubby Checker. Em 1991, artistas mais populares passaram a ser chamados, com o New Kids On The Block. No ano seguinte, Gloria Estefan, e em 1993, a icônica apresentação de Michael Jackson.

Nas décadas seguintes, nomes como Diana Ross, Stevie Wonder, Phil Collins, Christina Aguilera, Aerosmith, Nsync, U2, Paul McCartney, Rolling Stones, Prince, Red Hot Chilli Peppers, Beyoncé, Madonna, Katy Perry, Bruno Mars, Coldplay, Lady Gaga, Maroon 5, Shakira e Jennifer Lopez se apresentaram no show do intervalo do Super Bowl.