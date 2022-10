Susana Baca e sua África peruana enfeitiçam o Sesc Pompeia

A cantora peruana Susana Baca faz neste domingo, 16, seu último show no país, como atração do Sesc Jazz. Será às 18h, na comedoria do Sesc Pompeia (muito melhor, no caso, do que teatro) e os ingressos estão bem difíceis, mas vale aquela luta de última hora (um amigo que não pode mais ver, uma desistência acolá, qualquer coisa). Susana fez seu primeiro show no sábado, na mesmo comedoria, e, aos 78 anos e com sua voz pequenina e acolhedora, a doce afro-peruana validou cada fala de quem a conhece com mais profundidade.

Susana em show de 2017, em Cartagena Foto: Jose Albaladejo / EFE

Talvez não tenha sido um acerto abrir com a generosidade de cantar coisas brasileiras. Ao lado de dois brasileiros, o violonista Carlinhos Antunes, um velho amigo, e o acordeonista Gabriel Levi, ela cantou brasilidades, mas, por exemplo, não se mostrou muito à vontade com a divisão de Estrela, de Gilberto Gil. Um instante quase tenso sobre uma música mais exigente do que parece, mas que a plateia entendeu como um carinho. Seu show mesmo iria começar quando só ficassem ela e seu conjunto peruano, com dois percussionistas, guitarrista, baixo acústico, vocalistas e um pianista. Diferente de outros cantos dessa América Latina, o Peru de Susana tem uma música com o tempo forte muito diluído, difícil de se marcar – um ritmo chamado landó. Seu encanto, mesmo percussivo, está no ar, não na terra, ao contrário dos cubanos, colombianos e brasileiros. É uma outra África.





Susana cantou canções como Negra Presuntuosa, histórica em sua voz, Cambalache, Maria Landó, Sorongo e, por duas vezes, Canterurias, de outra peruana, Chabuca Granda, em um dos instantes de maior efeito mântrico da noite. Aos que não puderem estar nos shows, há um álbum novo que vale cada nota. Palavras Urgentes é excepcional, indicado ao Grammy Latino 2022 como melhor disco folclórico, com La Herida Oscura (A Ferida Escura); Negra del Alma, com seu ritmo particular, próximo e tão distante; Color de Rosa, de Pedro Polito e Antonio Polito; e Milonga de Mis Amores, com seu início tão cubano que, na verdade, se trata de um tango argentino de Pedro Laurenz, dos anos 30. O álbum foi gravado em Cañete, um pequeno “pueblo” que fica a 150 quilômetros da capital, Lima, onde Susana vive entre árvores, flores e pássaros com o marido, Ricardo.