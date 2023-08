‘Tá ok’: após reclamar, Kevin O Chris ganha crédito principal e grava mais cenas para clipe de remix

A gravadora Sony alterou, na tarde desta sexta-feira, 4, o crédito do clipe do remix de “Tá Ok”, para incluir o nome de Kevin O Chris como um dos artistas principais. O cantor gravou, também na tarde desta sexta, cenas extras para serem incluídas em uma nova versão do clipe, que havia sido lançado na quinta-feira, 3.

O movimento de mudar o crédito de um clipe no ar e criar uma nova versão do vídeo depois de ele já ter sido publicado não é comum na indústria fonográfica. Ele acontece depois de a equipe de Kevin O Chris reclamar e pedir a retirada do ar do remix, lançado sem sua aprovação. O caso foi publicado em primeira mão pelo Estadão na manhã desta sexta-feira.

Agora, o Estadão apurou que Kevin gravou às pressas as novas cenas para o clipe. A gravação terminou por volta de 17h. Ainda não há prazo certo para subir a nova versão com mais cenas de Kevin no vídeo. O crédito no YouTube já está alterado, e o pedido de mudança foi feito às outras plataformas de streaming.

Representantes da equipe de Kevin disseram que o pedido para derrubada “por enquanto está suspenso, mas não descartado”, mas confirmaram que o novo crédito e a nova versão do clipe já foram acertados com a Sony para evitar a retirada do ar do material.

Antes e depois: Kevin o Chris ganha crédito principal em remix após reclamar Foto: Reprodução/YouTube

Entenda o imbróglio

A equipe de Kevin havia mandado tirar do ar o clipe e faixa de um remix com Dennis DJ e os astros colombianos Maluma e Karol G. No vídeo, Kevin fica quase escondido, e é creditado como artista “convidado”, mesmo sendo autor e intérprete com 50% da faixa original, lançada há três meses.

Dudu Traineras, um dos empresários de Kevin O Chris, publicou um vídeo no Instagram na noite de quinta-feira, 3, com um desabafo direcionado a Dennis. “Essa música foi o Kevin que escreveu do começo até o final, você não tem um pingo na letra. Agora vem ofuscar o moleque em um remix, tomar a música do moleque”, ele diz.

“Você não representa o funkeiro, representa a fama”, ele continua. “Eu vou cair com o remix, a outra. Estou engasgado com você há anos, porque você não ajuda ninguém do zero, você não luta pelo funk”, diz Traineras.

A versão brasileira original de 'Tá Ok', de Dennis DJ e Kevin O Chris, foi música mais popular do TikTok em junho Foto: Robert Schwenck/Divulgação e Victor Pollak/Globo/Divulgação

Dudu Traineras é um dos empresário de Kevin o Chris. Kamila Fialho, ex-agente de Anitta e ex-mulher de Dennis DJ, também é uma das empresárias. Um assessor de Traineiras explicou que a produção do clipe com os colombianos foi o momento em que ficou claro que Dennis DJ e a Sony, gravadora do músico, estavam tentando se “apropriar” do trabalho de Kevin.

“Quando eles fizeram a parceria, o Dennis pediu para que fosse trabalhada pela Sony. E cedemos. O Kevin tem uma relação de muito respeito e consideração pelo Dennis, por isso liberamos. A música teve resultados extraordinários, e aí a Sony pediu autorização de um remix com Maluma. A gente já sentiu nesse momento que, como o Kevin é um artista independente, e o Dennis tem grande gravadora, uma tentativa de apropriação por parte deles”, diz o porta-voz do empresário.

O empresário Kevin diz que o funkeiro foi avisado com só um dia de antecedência da gravação do clipe do remix com Maluma e Karol G, sem nenhuma flexibilidade de datas, e não conseguiu participar. A equipe decidiu que ia usar as imagens de Kevin da gravação do vídeo original.

“Mais uma vez cedemos, com boa fé. Quando chegou o primeiro corte do clipe, o Kevin aparecia em três takes de três segundos cada. Parecia meramente um personagem. Falamos que não estava legal, que não aprovamos. Ignoraram o que a gente falou e simplesmente subiram assim. Artisticamente, não faz o menor sentido o posicionamento do Kevin dentro do clipe. Por isso pedimos para derrubar.”

“O Kevin tem admiração e respeito pelo Dennis”, ressalta Traineras. “Mas independentemente de ser um remix com Maluma, eles têm que nos respeitar. A gente não foi bater na porta deles para gravar, o interesse partiu deles. A gente queria ter esse posicionamento e que outras pessoas fizessem o mesmo. O Kevin ajuda os artistas pequenos, ele vive o funk. Nossa revolta maior é essa, pelo respeito ao nosso trabalho e nosso esforço”, comenta o assessor de Traineras.

Dennis DJ se pronunciou

Também após a publicação da primeira reportagem, Dennis DJ, que havia sido procurado pelo Estadão, mas não respondeu, divulgou um vídeo falando sobre o caso em seu perfil no Instagram. Ele afirmou que é amigo de Kevin o Chris e mostrou áudios do cantor pedindo para aparecer mais no remix, mas de forma amigável.

Dennis diz que concorda que foi um erro o lançamento do vídeo sem autorização, mas coloca a culpa na equipe e na gravadora. “Eu tenho gravadora, pessoas que eu confio para tomar conta e gerenciar qualquer tipo de coisa. Ainda mais uma gravação de clipe, um lançamento mundial, é uma coisa muito grande, que a gente tem que tomar cuidado. Eu questionei demais porque o Kevin não estava”, ele diz. Veja abaixo:

O Estadão procurou a Sony Music, mas segundo o assessor de imprensa, ainda não há um posicionamento da empresa. O espaço segue aberto. A sócia de Traineiras, Kamila Fialho (e ex-mulher de Dennis) também não quis se pronunciar.