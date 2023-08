Taleban queima instrumentos musicais em fogueira no Afeganistão; entenda e veja foto

AFP - As autoridades do Taleban acenderam uma fogueira em uma província do oeste do Afeganistão neste fim de semana e jogaram instrumentos musicais e equipamentos nas chamas, por considerarem a música algo imoral.

“Promover a música leva à corrupção moral e tocar música engana os jovens”, disse Aziz al-Rahman al-Muhajir, chefe do Ministério para a Promoção da Virtude e Supressão do Vício na província ocidental de Herat, onde ocorreu a fogueira.

Desde que chegou ao poder em agosto de 2021, o Taleban impôs uma série de leis que refletem sua visão rigorosa do Islã, que inclui a proibição de tocar música em público.

Membros do Talebã queimaram instrumentos musicais neste sábado, 29, por considerarem a música 'imoral' Foto: Ministério para a Promoção da Virtude e Supressão do Vício/EFE

Muitos dos equipamentos musicais que queimaram no sábado, 29, foram confiscados dos salões de casamento da cidade.

Entre os instrumentos jogados na fogueira estavam um violão, um harmônio, outros dois instrumentos de cordas e uma tablá (tambor).

Além da música, as mulheres são as principais vítimas das novas leis impostas pelos talebãs, com a sua exclusão da maioria das escolas de ensino médio, universidades e da administração pública.

Continua após a publicidade

As mulheres também não podem trabalhar para organizações internacionais, visitar parques, jardins, academias ou banheiros públicos, ou viajar sem estarem acompanhadas por um parente do sexo masculino. Elas também devem se cobrir totalmente ao sair de casa.

Milhares de salões de beleza fecharam definitivamente na terça-feira, 25, após a entrada em vigor de um decreto. Muitos desses salões eram dirigidos por mulheres e muitas vezes eram sua única fonte de renda.