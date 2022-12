‘Tár’, com Cate Blanchett, põe ‘Quinta’ de Mahler em evidência

Para uma sinfonia austríaca de 70 minutos executada pela primeira vez há mais de um século, a Quinta de Gustav Mahler anda surpreendentemente forte como a música da temporada. Não, Mahler não ocupou os 10 primeiros lugares na Billboard Hot 100, como Taylor Swift fez, e o exuberante quarto movimento da peça ainda não foi cooptado pela multidão do TikTok. Mas a sinfonia, que desempenha um papel central no novo filme de Cate Blanchett, Tár, parece ter uma maneira de ficar com o público por muito tempo depois que ele sai do cinema, achando espaço para passear, limpar e cozinhar com ouvintes que, de outra forma, poderiam estar mais inclinados a Adele, OneRepublic ou Beyoncé.

Dalton Glass, um trabalhador de tecnologia em Lakeland, Flórida, não é totalmente desligado da música clássica: ele ouvia muito quando criança e, como adulto, ouve pelo menos um pouco sempre que recebe uma ligação – seu toque de vários anos é um trecho de O Cravo Bem Temperado, de Johann Sebastian Bach. Ainda assim, ele tem alguns pontos cegos.

“Eu nunca tinha ouvido Mahler antes na minha vida até aquele filme”, disse Glass, 30. Agora, ele disse, a sinfonia toca regularmente. O fascínio de Glass pelo filme – ele e um amigo conversaram sobre isso durante a viagem de uma hora de carro de Tampa, onde ele assistiu à primeira das duas exibições que viu até agora – ecoa a fixação da heroína imperiosa interpretada por Blanchett.

Grand slam

Em Tár, que estreia no Brasil a 26 de janeiro, a Quinta Sinfonia de Mahler é uma espécie de baleia branca para a célebre (fictícia) maestrina Lydia Tár, a única sinfonia de Mahler que ela ainda não gravou com uma grande orquestra para completar o que o público diz ser uma espécie de Grand Slam da regência. Ao longo das 2h30 do filme, ela persegue a gravação ao vivo com intensidade obstinada, mesmo quando sua vida profissional e pessoal começa a se desfazer em meio às consequências de seus abusos do poder no pódio. Gage Tarlton, um dramaturgo de 24 anos que mora em Bushwick, no Brooklyn, Nova York, viu o filme em grande parte porque é muito fã de Blanchett. “Eu amo Cate Blanchett há muito tempo”, ele disse. “Se Cate estiver em um filme, eu vou assistir.”

Meia estrela

Embora muitos dos sentimentos de Tarlton a respeito ainda estejam sendo elaborados – ele disse que “retirou meia estrela” de sua avaliação inicial do filme no Letterboxd (plataforma de cinéfilos) depois de levar algum tempo para decifrar as ambiguidades da história – ele não perdeu tempo e acrescentou um pouco de Mahler à sua vida: “Pesquisei assim que cheguei em casa”.

Outros parecem ter tido a mesma ideia. Em outubro, os streams da Sinfonia nº 5 de Mahler na Apple Music aumentaram 150% em relação ao mês anterior, segundo a plataforma. Em comparação com o mesmo mês do ano passado, eles mais do que triplicaram.

Das muitas gravações da sinfonia disponíveis para streaming, a escolha de Tarlton é um álbum da Deutsche Grammophon de 1993 com a Filarmônica de Berlim sob a batuta de Claudio Abbado. No filme, a Tár de Blanchett usa a imagem da capa do álbum, uma fotografia de Abbado marcando uma partitura sentado em uma sala de concertos, como modelo para sua própria sessão de fotos da Deutsche Grammophon.

“Na verdade, tentei outras, e essa é a de que mais gosto”, disse Tarlton. Um delicioso – ou talvez delirante – álbum lançado pela Deutsche Grammophon mostra Blanchett em pose semelhante. Ele traz trechos de áudio do filme, músicas originais do compositor vencedor do Oscar Hildur Gudnadottir e Blanchett arranhando O Cravo Bem Temperado.

Quando a trilha sonora passou despercebida até mesmo para alguns fãs dedicados do filme, foi apenas uma questão de timing: ela saiu em 21 de outubro, no mesmo dia de um certo álbum de grande sucesso cujas vendas na primeira semana destruíram as expectativas do que era possível na era do streaming.

“Eu ouvi o álbum de Taylor Swift provavelmente às 5 da manhã no dia seguinte ao lançamento”, disse Millie Sloan, 47, referindo-se ao álbum Midnights. Sloan, gerente de contas da construtora de sua família em Atlanta, disse que não sabia do álbum Tár. Ela disse no Twitter que ouviu exclusivamente Mahler e Midnights por uma semana – embora não na mesma playlist. “É uma escuta diferente”, explicou.

Sloan mantém uma playlist de música instrumental que ela encontra na TV e nos filmes, então a sinfonia tinha um lar óbvio em sua conta do Spotify. O que estava menos claro era onde isso se encaixaria em sua vida.

“Eu ouvi enquanto preparava o jantar outro dia”, ela disse. Mas, depois de tentar corajosamente mantê-la durante a refeição, ela e o marido acabaram achando a peça “um pouco exuberante demais para ouvir na hora do jantar”. Ela agora ouve principalmente enquanto caminha e faz tarefas domésticas.

A sinfonia (título completo: Sinfonia n.º 5 em Dó Sustenido Menor) é considerada uma das maiores realizações de Mahler. Apresentada pela primeira vez em Colônia, na Alemanha, em outubro de 1904, ela já foi descrita por um crítico do The New York Times como “a primeira das obras orquestrais de Mahler em que o conjunto parece incorporar uma única mente: um ser agitado, reflexivo e obsessivo. É, com certeza, uma mente neurótica, cheia de reações imprevisíveis”.

Mainstream

Está longe de ser a primeira composição clássica a desfrutar de um momento de repentina relevância cultural pop. No final dos anos 1970 e início dos anos 1980, destaques em filmes populares levaram obras-primas ao mainstream. Entre aquelas que receberam um impulso de Hollywood: Canon de Johann Pachelbel (no filme Gente como a Gente); Cavalgada das Valquírias de Richard Wagner (em Apocalypse Now); e a Quinta Sinfonia de Ludwig van Beethoven, uma versão atrevidamente reconfigurada que – alguém arrisca? – figurou na bíblia da era disco que é a trilha sonora de Embalos de Sábado à Noite.

A Quinta de Mahler parece ter alcançado uma distinção incomum: figurar com destaque em dois queridinhos do Festival de Cinema de Nova York que estrearam nos cinemas dos EUA no mês passado. Além de Tár, há Decisão de Partir, um thriller de detetive em ritmo acelerado do diretor sul-coreano Park Chan-wook que faz um uso desafiador do quarto movimento da sinfonia.

*TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES