Taylor Swift anuncia show extra no Rio de Janeiro; saiba data e como comprar

Nesta quinta-feira, 22, Taylor Swift anunciou mais um show extra no Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro. A apresentação acontecerá no dia 17 de novembro.

No total, a cantora se apresenta em seis noites no Brasil: nos dias 17, 18 e 19 na capital carioca, e nos dias 24, 25 e 26 de novembro no Allianz Parque, em São Paulo. A cantora Sabrina Carpenter fará o ato de abertura de todos os shows.

Os ingressos para a data extra começam a ser vendidos em uma pré-venda exclusiva para cartões de crédito C6 Bank Mastercard na próxima segunda-feira, 26 de junho, a partir das 10h.

Taylor Swift durante show da 'The Eras Tour' nos Estados Unidos. Turnê passa pelo Brasil em novembro. Foto: Sarah Yenesel/EFE/EPA

Para o público geral, a venda terá início na quarta-feira, 28, no mesmo horário. Em ambos, as entradas poderão ser adquiridas pelo site oficial da turnê no Brasil ou pela bilheteria física.

Os valores variam entre R$ 240 (cadeira superior - meia entrada) e R$ 950 (pista premium - inteira). Na bilheteria presencial, o cliente fica isento da taxa de serviço.

Também é possível adquirir um pacote VIP, que além do ingresso e de itens colecionáveis, garante a entrada prioritária e adiantada no setor. Neste caso, o valor pode chegar a R$ 2.250.

A venda geral para as primeiras datas extras anunciadas por Taylor - 19 de novembro no Rio e 24 de novembro na capital paulista - teve início na manhã desta quinta-feira, 22.

Mais de 1,5 milhão de dispositivos foram registrados na fila online para os shows em São Paulo. Cerca de 11h, uma mensagem já era mostrada aos usuários avisando que todos os ingressos estavam em processo de compra.

O Estadão entrou em contato com a Ticket 4 Fun (T4F), produtora responsável pelos shows no Brasil, para confirmar se os ingressos estão esgotados, mas a empresa alega não ter essa informação ainda.

A The Eras Tour tem causado grande comoção nas redes sociais por conta da disputa pelos ingressos e pela mobilização contra cambistas. Nesta segunda, 22, a Polícia Civil e o Procon voltaram a fiscalizar as filas presenciais e prender suspeitos.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais