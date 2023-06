Nesta sexta-feira, 2, Taylor Swift anunciou que fará três shows no Brasil em novembro de 2023. A cantora passa pelo Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro, no dia 18, e pelo Allianz Parque, em São Paulo, nos dias 25 e 26.

Ela viria ao Brasil em julho de 2020, mas teve a apresentação cancelada por conta da pandemia da covid-19. Os fãs que haviam comprado ingressos para o show terão acesso a uma pré-venda exclusiva na terça-feira, 6 de junho, a partir das 10h, até às 23h59 do dia 7.





Pré-venda C6 Bank Mastercard

Já nos dias 9 e 10, ocorrerá uma segunda pré-venda para clientes C6 Bank Mastercard nos mesmos horários. A venda para o público geral abre no dia 12 de junho, também a partir das 10h.

As entradas poderão ser adquiridas pelo site oficial da turnê no Brasil e pelas bilheterias oficiais do Estádio Nilton Santos e do Allianz Parque. Presencialmente, o cliente fica isento da taxa de conveniência.

No Rio, os ingressos variam entre R$ 240 (cadeira superior meia entrada) e R$ 950 (pista premium inteira). Já em São Paulo, os valores vão de R$ 190 (cadeira superior - visão parcial meia entrada) e R$ 1.050 (pista premium inteira). Confira a tabela completa:

Tabela de valores dos shows de Taylor Swift no Brasil. Foto: Divulgação/Ticket For Fun

Os três shows de Taylor no Brasil terão como ato de abertura a cantora Sabrina Carpenter, que está atualmente no País para se apresentar no MITA Festival.

A turnê The Eras, que passa por toda a carreira da voz de Anti-hero, esgotou mais de 50 shows nos Estados Unidos. Além do Brasil, Taylor passará por Argentina e México.





Serviço

Taylor Swift – The Eras Tour – Rio de Janeiro

Data: Sábado, 18 de novembro de 2023

Local: Estádio Nilton Santos - Engenhão – Rua José dos Reis, 425, Engenho de Dentro, Rio de Janeiro – RJ

Horários: em breve.

Ingressos: A partir de R$ 240 (ver tabela completa)

A bilheteria oficial será no Estádio Nilton Santos – Engenhão localizado na Rua Arquias Cordeiro, S/N – Engenho de Dentro - Rio de Janeiro/RJ – Bilheteria Sul.

Horário de funcionamento: das 10h às 18h – nos dias indicados para venda.





Taylor Swift – The Eras Tour – São Paulo

Data: Sábado e Domingo, 25 e 26 de novembro de 2023

Local: Allianz Parque – Avenida Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca, São Paulo – SP

Horários: em breve.

Ingressos: A partir de R$ 190 (ver tabela completa)

A bilheteria oficial será no Allianz Parque, localizada na Avenida Francisco Matarazzo, 1705 – Parque da Água Branca - São Paulo/SP – Bilheteria do portão B. Horário de funcionamento: das 10h às 18h, ou enquanto durarem os estoques – nos dias indicados para venda.

Meia-entrada

Obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição de beneficiário: no ato da compra e entrada do evento (para compras na bilheteria oficial e pontos de venda físicos) / na entrada do evento (para compras via internet).

Classificação etária

A partir dos 15 anos é permitida a entrada desacompanhado. Entre 10 e 14 anos, permitida entrada somente acompanhado do responsável legal. Não será permitida a entrada de menores de 10 anos.

Formas de pagamento

Cartão de crédito, para compras realizadas no site (com taxas); e dinheiro, cartão de crédito ou débito, para compras realizadas na bilheteria oficial (sem taxas). São aceitos cartões das principais bandeiras: Mastercard, Amex, Elo, Visa, Hipercard, Diners. Para a pré-venda C6 Bank Mastercard, somente o cartão C6 Bank Mastercard será aceito como forma de pagamento.





*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais