Taylor Swift começa turnê no Brasil nesta sexta; veja setlist e o que esperar dos shows

A cantora Taylor Swift começa, nesta sexta-feira, 17 de novembro, uma série de seis shows no Brasil. Ela se apresenta hoje, sábado, 18, e domingo, 19, no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro. Em seguida, segue para São Paulo, onde sobe no palco do Allianz Parque nos dias 24, 25 e 26.

A passagem da turnê The Eras pelo País tem causado frenesi desde que foi anunciada em junho, com forte comoção dos fãs nas redes sociais e disputa por ingressos. A mobilização foi tanta que gerou protestos contra a ação de cambistas, envolveu o Procon e a Polícia Civil e culminou até na sugestão de um PL que cria a “Lei Taylor Swift”.

Taylor Swift durante show da 'The Eras Tour ' em Los Angeles, nos Estados Unidos. Foto: Michael Tran / AFP

A euforia tem relação com o fato de que é a primeira vez de Taylor no Brasil desde 2012, quando veio divulgar o álbum Red e fez uma apresentação fechada para cerca de mil pessoas - lembre aqui como foi. Ela voltaria em julho de 2020 com a Lover Fest, mas a apresentação foi cancelada por conta da pandemia de covid-19.

Agora, o retorno tem tudo para ser mais especial e completo, justamente porque a turnê The Eras percorre todos os 17 anos de carreira de Taylor e os seus dez álbuns de estúdio, uma espécie de homenagem à empreitada da artista de regravar seus seis primeiros discos, cujos direitos comerciais foram vendidos sem a autorização dela.

O que esperar da The Eras Tour no Brasil?

O Estadão acompanhou um dos shows da cantora no SoFi Stadium, em Los Angeles, no início de agosto. A apresentação, inclusive, foi uma das três gravadas para o filme da The Eras Tour, sucesso de bilheteria e atualmente em cartaz nos cinemas brasileiros.

Continua após a publicidade

Foram quase três horas e meia de show, com intervalos breves para a troca de figurinos. Ao todo, Taylor cantou 45 músicas de quase todos os seus álbuns, à exceção do primeiro. Veja aqui como foi e os melhores momentos.

Taylor Swift em show da 'The Eras Tour' em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Foto: Sarah Yenesel/EFE/EPA

O show é dividido em blocos de cada um dos discos, mas eles não são apresentados de maneira cronológica. É marcado não só por números de dança, mas também e, principalmente, por apresentações quase que teatrais e grandes cenários que remetem às eras.

No Brasil, não deve ser muito diferente. O setlist - veja abaixo - deve ser a mesma que tem se repetido em praticamente todos os shows desde o início da turnê. A diferença é o segmento de músicas surpresas, momento no qual Taylor performa duas canções que não foram incluídas no setlist e, teoricamente, que não foram apresentadas em nenhum show anterior.

Um perfil no X (antigo Twitter) compilou em uma thread (sequência de tuítes) todas as canções que a artista ainda não apresentou na turnê e que podem aparecer nos shows do Brasil. Confira:

Público brasileiro

Continua após a publicidade

Uma das coisas que será novidade e que os fãs podem ficar de olho é a reação de Taylor ao público brasileiro, conhecido por cantar e gritar muito alto durante shows internacionais. Ela vem de uma sequência de três shows em Buenos Aires, na Argentina, que parecem ter agradado à cantora.

Taylor Swift em show em Buenos Aires, Argentina, na quinta-feira, 9 de novembro. Foto: Natacha Pisarenko / AP

Uma das apresentações chegou a ser adiada de sexta-feira, 10, para o domingo, 12, devido a um temporal que atingiu a cidade. Ainda assim, Taylor fez todos os três shows marcados no país, se disse impressionada com o barulho do público argentino e prometeu voltar com sua próxima turnê.

Os fãs brasileiros estão se preparando para causar impacto também. Alguns fã-clubes da cantora estão divulgando projetos nas redes sociais, incluindo a ideia de formar as cores da bandeira brasileira com as luzes da plateia. Veja:

Vale pontuar que Taylor não é daqueles artistas que “vai para a galera” - ela não toca nas mãos dos fãs ou desce para a grade como alguns. Mas interage apontando, mandando beijos, fazendo sinais de coração e caras e bocas.

Durante o show, ela para em alguns momentos para conversar com a plateia. Os principais deles acontecem antes de Champagne Problems (na Argentina, por exemplo, ela usou esse espaço para comentar as indicações que recebeu ao Grammy 2024) e durante as músicas surpresa, quando explica as escolhas para o dia.

Continua após a publicidade

Antes de Taylor, a cantora Sabrina Carpenter sobe ao palco para fazer o show de abertura. Ela esteve no Brasil recentemente como atração no MITA Festival, que ocorreu em São Paulo e no Rio entre o final de maio e começo de junho. Saiba mais sobre ela aqui.

Provável setlist dos shows da Taylor Swift no Brasil:

Miss Americana & The Heartbreak Prince Cruel Summer The Man You Need To Calm Down Lover The Archer Fearless You Belong With Me Love Story Tis The Damn Season Willow Marjorie Champagne Problems Tolerate It …Ready For It? Delicate Don’t Blame Me Look What You Made Me Do Enchanted Long Live 22 We Are Never Ever Getting Back Together I Knew You Were Trouble All Too Well (10 Minute Version) The 1 Betty The Last Great American Dynasty August Illicit Affairs My Tears Ricochet Cardigan Style Blank Space Shake It Off Wildest Dreams Bad Blood Música surpresa 1 Música surpresa 2 Lavender Haze Anti-Hero Midnight Rain Vigilante Shit Bejeweled Mastermind Karma

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais