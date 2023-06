Taylor Swift: Por que cantora deve emplacar o hit do verão com faixa lançada há quatro anos?

Washington Post- Taylor Swift está dominando o verão no hemisfério norte com sua The Eras Tour, enchendo estádios por onde passa. Agora, ela deve emplacar a música da estação com uma favorita dos fãs, lançada há quase quatro anos.

Swift anunciou durante seu show na noite de sábado, 17 de junho, no Acrisure Stadium, em Pitsburgo, na Pensilvânia, que a gravadora Republic Records trará sua música Cruel Summer- retirada do álbum Lover de 2019 - para estações de rádio em todo o país. A decisão foi motivada após um aumento nos números de streaming da faixa.

“Ninguém entende como isso está ocorrendo, mas vocês reproduziram tanto Cruel Summer agora em 2023... Minha gravadora decidiu torná-lo o próximo single”, disse ela à multidão.

Taylor Swift durante apresentação de 'Eras Tour,' em Nova Jersey Foto: Sarah Yenesel/EFE/EPA

A Republic Records, uma gravadora pertencente ao Universal Music Group, não respondeu ao pedido de comentário sobre a decisão.

Cruel Summer será tocada nas rádios pop a partir de 20 de junho, de acordo com a Billboard. A música alcançou o Billboard Hot 100 em 3 de junho pela primeira vez desde que Lover foi lançado em agosto de 2019. Entre 2 de junho e 8 de junho, a música acumulou 9,6 milhões de streams oficiais, 2,6 milhões de impressões de rádio e 1.500 downloads, de acordo com aos dados da gravadora Luminate, obtidos pela Billboard.

No sábado, Swift explicou que Cruel Summer era uma de suas faixas favoritas de Lover, mas nunca teve a chance de se tornar um single. A música estava programada para chegar às estações de rádio no verão de 2020, mas a pandemia de coronavírus interrompeu esse plano, disse Swift. (A pandemia também forçou Swift a cancelar sua turnê do álbum Lover, chamada Lover Fest).

Depois que Lover foi lançado, Swift continuou a lançar novas músicas. Ela lançou dois álbuns - Folklore e Evermore - em 2020 -, e então lançou dois de seus álbuns regravados - Fearless (Taylor’s Version) e Red (Taylor’s Version) - em 2021. Seu próximo álbum regravado, Speak Now (Taylor’s Version), será lançado em 7 de julho. Em outubro passado, Swift surpreendeu os fãs com o lançamento de Midnights.

Apesar dos contratempos, Lover nunca saiu da mente dos verdadeiros swifties e nem da própria cantora. Ela disse ao público de Pitsburgo no sábado à noite que Cruel Summer era seu “orgulho e alegria naquele álbum” e ela está feliz em vê-lo lançado como single, quatro anos depois.

“É verdadeiramente, verdadeiramente, desconcertante para mim”, disse ela à multidão. “Simplesmente nunca aconteceu algo assim em minha carreira. Obrigado a todos que ouvem essa música, tipo, 500 vezes por dia.”