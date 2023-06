Taylor Swift: Fãs anunciam venda dos próprios ingressos nas redes sociais

Na tarde desta segunda-feira, 26, o termo “vendo ingresso” ficou em alta nas redes sociais. Quase uma semana após a venda de ingressos para os shows extras da turnê da cantora Taylor Swift no Brasil, fãs da artista pop já anunciam a distribuição das próprias entradas na internet.

Dentre os motivos, os internautas alegam imprevistos acadêmicos, compras de bilhetes a mais, compromissos familiares ou mesmo a troca por outro lugar no estádio. O evento acontecerá em novembro deste ano nas cidades de São Paulo (24, 25 e 26, no Allianz Parque) e Rio de Janeiro (18 e 19, no Estádio do Engenhão).

Venda marcada por cambistas e distribuição clandestina

Essa é a segunda vez que a cantora se apresenta no Brasil. Porém, a primeira para um grande público. A turnê ‘The Eras Tour’ foi recebida com grande comoção entre os fãs, que esperavam desde 2020 o anúncio da atração, já que o show precisou ser cancelado devido a pandemia.

Nas últimas semanas, a farra dos cambistas nas filas das bilheterias também ficou em evidência. Em ambas as cidades, fãs foram ameaçados e até agredidos por criminosos. No espaço virtual, a história não mudou muito. Ingressos paralelos foram vendidos bem acima do preço dos originais em sites clandestinos.