Taylor Swift: ingressos para shows no Brasil esgotam; fila ultrapassou 1,6 milhão de pessoas

Os ingressos para os primeiros shows da cantora Taylor Swift no Brasil já estão esgotados. As vendas gerais para a The Eras Tour tiveram início nesta segunda-feira, 12, às 10h, mas as entradas já estavam esgotadas às 14h10 no site oficial da turnê. Após o sucesso das vendas, a artista anunciou datas extras no País.

Em 10 minutos, todos as entradas para as duas apresentações em São Paulo já apareciam “em processo de compra”. Apenas os ingressos VIP, em que os preços vão de R$ 1.250 a R$ 2.250, estavam disponíveis. A mesma confirmação veio após 40 minutos de vendas para o Rio de Janeiro.

Em 10 minutos, todos os ingressos para as apresentações de Taylor Swift em São Paulo já estavam em processo de compra. Foto: Captura de tela/t4f.com.br

Em capturas de tela compartilhadas nas redes sociais, fãs mostraram que a fila online chegou a ultrapassar 1,6 milhão de pessoas. O número diz respeito aos dispositivos que se conectaram para tentar comprar ingressos no site oficial da turnê.

As entradas prometiam ser disputadas desde a segunda pré-venda, que chegou a ter 1 milhão de dispositivos conectados. Ao todo, a The Eras Tour teve duas aberturas antes das vendas gerais: uma destinada aos fãs que adquiriam entradas para os shows de 2020, cancelados devido à pandemia da covid-19, e outra para clientes que possuem o cartão C6 Bank Mastercard.

Ingressos para os shows de Taylor Swift no Brasil já estão esgotados. Foto: Sarah Yenesel / EFE

A cantora passará pelo Rio de Janeiro, no Estádio do Engenhão, no dia 18 de novembro, e por São Paulo, no Allianz Parque, nos dias 25 e 26 de novembro. Agora, ela se apresentará também no dia 19 no Rio e no dia 24 na capital paulista.

As vendas também foram feitas presencialmente nos estádios em que as apresentações irão acontecer. Em São Paulo, fãs fizeram fila para comprar os ingressos e houve até relato de ameaças de morte por cambistas que estavam no local.

Os ingressos para as datas extras começarão a ser vendidos no dia 19 de junho às 10h em uma pré-venda exclusiva para clientes C6 Bank Mastercard. Já para o público geral, a venda começa em 22 de junho, no mesmo horário.

Na capital carioca, os ingressos variam entre R$ 240 (cadeira superior meia entrada) e R$ 950 (pista premium inteira). Já em São Paulo, os valores vão de R$ 190 (cadeira superior - visão parcial meia entrada) e R$ 1.050 (pista premium inteira).





Serviço - Taylor Swift no Brasil

Taylor Swift | The Eras Tour – Rio de Janeiro

Datas: 18 de novembro e 19 de novembro (EXTRA).

Local: Estádio Nilton Santos - Engenhão – Rua José dos Reis, 425, Engenho de Dentro, Rio de Janeiro – RJ

Abertura dos Portões: 16h

Horário do show: 19h30

Ingressos: A partir de R$ 240 (ver tabela completa)

A bilheteria oficial será no Estádio Nilton Santos – Engenhão localizado na Rua Arquias Cordeiro, S/N – Engenho de Dentro - Rio de Janeiro/RJ – Bilheteria Sul.

Horário de funcionamento: das 10h às 18h – nos dias indicados para venda.





Taylor Swift | The Eras Tour – São Paulo

Datas: 24 (EXTRA), 25 e 26 de novembro.

Local: Allianz Parque – Avenida Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca, São Paulo – SP

Abertura dos Portões: 16h

Horário do show: 19h30

Ingressos: A partir de R$ 190 (ver tabela completa)

A bilheteria oficial será no Allianz Parque, localizada na Avenida Francisco Matarazzo, 1705 – Parque da Água Branca - São Paulo/SP – Bilheteria do portão B. Horário de funcionamento: das 10h às 18h, ou enquanto durarem os estoques – nos dias indicados para venda.





*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais