Taylor Swift lança regravação do álbum ‘Speak Now’ e agita as redes; entenda detalhes da obra

À meia-noite desta sexta-feira, 7, a cantora Taylor Swift lançou a regravação do álbum “Speak Now (Taylor’s Version)”, o terceiro de seis álbuns que ela está regravando após uma disputa com sua antiga gravadora. Esses relançamentos assumiram um status lendário no fandom ferozmente leal de Swift e consomem as redes sociais, especialmente porque incluem músicas inéditas (e, em algumas, letras inéditas).

“Speak Now”, seu terceiro álbum de estúdio lançado originalmente em 2010, ocupa um lugar especial na história da megastar pop: esse é o único álbum de Swift em que ela é a única compositora em todas as músicas.

Esta imagem de capa divulgada pela Republic Records mostra "Speak Now (Taylor's Version)" de Taylor Swift. Foto: Republic Records via AP

Em uma longa carta que acompanha as cópias físicas do relançamento, Swift explica que ela foi “atormentada pela dúvida que girava em torno de minha ascensão e de meus méritos como artista” no início de sua carreira, especialmente pelas pessoas que criticavam sua voz - e aquelas que se recusavam a acreditar que ela escrevia suas próprias músicas quando era adolescente em Nashville.

“Eu não queria apenas receber respeito e aceitação em minha área, eu queria merecê-los”, escreve Swift. “Para tentar enfrentar esses demônios, passei por um treinamento vocal extensivo e tomei uma decisão que definiria completamente esse álbum: decidi que o escreveria inteiramente por conta própria. Achei que eles não poderiam dar todo o crédito aos meus coautores se não houvesse nenhum”.

Swift, hoje com 33 anos, escreveu todo o álbum de 14 músicas entre os 18 e 20 anos. O álbum vendeu mais de 6 milhões de cópias e foi indicado para melhor álbum country no Grammy Awards de 2012, onde Swift recebeu os troféus de melhor música country e melhor performance solo country por “Mean” - aliás, uma música que rebate um crítico que criticou sua voz.

Então, enquanto a conversa sobre “Speak Now (Taylor’s Version)” - ou SNTV, como é conhecido no Swiftverse - toma conta do discurso na internet, aqui estão várias respostas para algumas perguntas que você pode ter sobre o álbum.

Por que tem tanta gente falando sobre John Mayer?

“Dear John”, a quinta faixa, continua sendo uma acusação abrasadora de quase sete minutos contra um ex-namorado: “Todas as garotas que você esgotou têm olhos cansados e sem vida, porque você os queimou / Mas eu peguei seus fósforos antes que o fogo pudesse me pegar, então não olhe agora: estou brilhando como fogos de artifício sobre sua triste cidade vazia”, Swift canta no que ela agora chama de “a música mais contundente” que já escreveu.

Muitos detalhes da letra - e, é claro, o título - apontam para o óbvio: que se trata do cantor e compositor John Mayer, com quem Swift teve um relacionamento amoroso por volta de 2009, quando ela tinha 19 anos e ele 32. (“Você não acha que 19 anos é muito jovem para ser jogado por seus jogos obscuros?”, ela canta). Swift nunca revelou o assunto e, em uma de suas raras declarações sobre o assunto, disse que foi “presunçoso” da parte de Mayer - que disse à Rolling Stone que se sentiu “humilhado” com a música - presumir que era sobre ele.

Ainda assim, os Swifties afiaram suas facas nas semanas que antecederam o álbum, prontos para atacar Mayer da mesma forma que fizeram com seu ex Jake Gyllenhaal durante o lançamento de “All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version) (From the Vault)” no outono de 2021. No entanto, Swift - mais ou menos - abordou o tormento iminente durante uma parada da turnê em Minneapolis no mês passado, quando tocou “Dear John” pela primeira vez em mais de uma década. Ao apresentar a música, ela pediu “bondade” e “gentileza” on-line quando o álbum foi lançado.

“Não estou lançando esse álbum para que vocês possam ir e sintam a necessidade de me defender na Internet contra alguém que vocês acham que eu possa ter escrito uma música sobre 14 bilhões de anos atrás, quando eu tinha 19 anos”, disse Swift ao público lotado do estádio. “Não me importo. Todos nós crescemos. Estamos bem.”

Uma questão que pairava no ar era se Swift manteria sua letra original do refrão de “Better Than Revenge”, uma faixa furiosa sobre uma garota que “roubou” seu namorado: “Ela não é uma santa, e não é o que você pensa, ela é uma atriz / Ela é mais conhecida pelas coisas que faz no colchão”. Essa frase causou espanto na época e não envelheceu bem, especialmente quando Swift passou a falar mais sobre feminismo e mulheres apoiando mulheres.

Embora Swift tenha se mostrado levemente defensiva em relação à letra da música no passado (“Eu tinha 18 anos quando escrevi isso. Essa é a idade que você tem quando acha que alguém pode realmente levar seu namorado”, disse ela ao Guardian em 2014), ela claramente ouviu as críticas e, de fato, trocou a infame frase “colchão”: Agora ela canta: “Ele era uma mariposa para a chama, ela estava segurando os fósforos”.

Como era de se esperar, isso já resultou em muitas piadas entre os fãs de Swift nas mídias sociais, mas também em discórdia - principalmente aqueles que acham que ela cedeu à pressão do público, quando o objetivo dos relançamentos é ter seu trabalho anterior independentemente da controvérsia.

Por que Taylor Lautner está envolvido nisso?

Swift e o astro de “Crepúsculo” namoraram brevemente em 2009, após se conhecerem no set de filmagem de “Valentine’s Day”, e acredita-se que a balada de desculpas “Back to December” seja sobre ele, já que Swift expressou seu arrependimento por terminar um relacionamento.

Ao contrário de outros ex-namorados de Swift, Lautner parece estar adorando esse destaque renovado - ele fala alegremente sobre Swift em entrevistas e até mesmo entrou na zombaria de Mayer postando um TikTok com a hashtag #prayforjohn com “Dear John” tocando ao fundo enquanto ele se ajoelhava em oração.

Há alguma menção a Kanye West ou aos VMAs?

Quando West invadiu o palco e agarrou o microfone de Swift durante o MTV Video Music Awards de 2009, isso se transformou em um dos primeiros momentos virais da cultura - e todos aguardavam ansiosamente para ver como Swift abordaria a enorme controvérsia em seu próximo álbum.

O resultado foi a repreensão gentil de “Innocent”: “Tudo bem, a vida é uma multidão difícil / 32 anos e ainda estou crescendo”.

Em sua carta para a SNTV, Swift faz uma breve referência ao incidente, chamando-o de seu “primeiro escândalo mundial” e que foi “o microfone agarrado visto em todo o mundo”. E ela observa que o tom da música pegou as pessoas de surpresa: “Alguns esperavam raiva e, em vez disso, receberam compaixão e empatia com ‘Innocent’”.

Kanye West interrompe o discurso de aceitação da vencedora do prêmio de melhor vídeo feminino Taylor Swift no MTV Video Music Awards 2009 em Nova York, 13 de setembro de 2009. Foto: GARY HERSHORN / REUTERS

Swift ainda escreveu todas as músicas do relançamento?

Swift manteve o único crédito de composição em “Speak Now (Taylor’s Version)”, mesmo com as seis faixas extras “do cofre”. Como em seus relançamentos anteriores de “Fearless” (primavera de 2021) e “Red” (outono de 2021), ela incluiu alguns convidados especiais nas músicas do vault: “Electric Touch” apresenta Fall Out Boy, uma banda que Swift frequentemente cita como uma de suas maiores influências.

“Castles Crumbling” conta com a participação de Hayley Williams, do Paramore; Swift e Williams são amigas íntimas desde a adolescência em Nashville. Semelhante a “Nothing New”, o dueto com Phoebe Bridgers em “Red (Taylor’s Version)”, a letra toca em um tema comum no mundo de Swift - a natureza efêmera da fama e a pressão de ser amado aos olhos do público./T.Post