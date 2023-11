Taylor Swift: moradores do entorno do Engenhão cobram de fãs R$ 5 por cada uso de banheiro

Os fãs de Taylor Swift pagaram caro em todo o ciclo biológico de ingestão e eliminação de líquidos durante a passagem da cantora pelo Rio. Além de desembolsar até R$ 8 por um copo de água, o público tem que pagar R$ 5 por ida ao banheiro no entorno do Engenhão. Esse é o preço que moradores de casas no entorno cobravam por cada uso nos shows realizados na sexta-feira, 17, no domingo, 19, e nesta segunda-feira, 20.

Depois da morte de Ana Clara Benevides na sexta-feira, 17, a água passou a ser distribuída gratuitamente. Mas quem sentisse vontade de fazer xixi depois, durante a fila ou a chegada, continuou tendo que pagar os R$ 5 nas casas da região.

Moradores cobram R$ 5 por uso de banheiro no dia do show de Taylor Swift no entorno do Engenhão Foto: Vitória Azevedo / Estadão

A costureira Lucitéria Cristina tem um pequeno espaço de ateliê em frente à entrada do estádio. Ela diz que é impossível trabalhar com o barulho e a confusão do dia de shows, mas viu uma oportunidade de abrir a casa para vender bebida, comida e o uso do banheiro (”muito bem limpo”, ela ressalta).

O preço de R$ 5 virou padrão nas casas mais próximas, apesar de ser possível, andando um pouco mais, achar locais cobrando R$ 4 ou R$ 3.

“Estão acontecendo esses eventos, e trabalhar com o barulho de música não dá. Eu vi que era muita gente na fila e percebi a necessidade de um banheiro”, diz a costureira, que afirma ter uma boa relação com as fãs que vão à casa.

