Taylor Swift: o que a cantora tem que mobiliza tanto os fãs no Brasil e no mundo?

Mesmo quem não é fã da cantora Taylor Swift certamente ouviu falar dela nos últimos 10 dias. Desde que a artista americana anunciou que traria sua bem sucedida turnê The Eras Tour para o Brasil, no último dia 2 de junho, o nome dela está entre os comentados nas redes sociais e a toda hora uma nova notícia sobre Taylor alimenta a expectativa pela vinda da cantora ao País.

As apresentações da cantora só ocorrerão no mês de novembro, no Rio de Janeiro (dia 18, no Engenhão) e em São Paulo (dias 25 e 26, no Allianz Parque), mas a procura pela pré-venda dos ingressos agitaram os fãs de Taylor – as reservas para clientes de determinado banco se esgotaram em menos de uma hora.

Nesta segunda-feira, 12, tiveram início as vendas gerais para a The Eras Tour. Os valores para quem quiser assistir Taylor, vão de R$ 190,00 (meia-entrada, Cadeira superior Norte B - Visão Parcial, em São Paulo) a R$ 1.050,00 (inteira, Pista Premium, em São Paulo). Veja como comprar.

Taylor Swift durante uma recente apresentação da Eras Tour em Nova Jersey, nos Estados Unidos Foto: Sarah Yenesel/EFE/EPA

Taylor, um dos fenômenos pop da atualidade, deveria ter vindo ao Brasil para seu primeiro grande show em 2020, mas a pandemia de covid-19 fez com que tudo fosse cancelado, para a frustração geral dos fãs brasileiros. Isso explica muito a comoção pela procura por ingressos, que chegou a ter mais de 1 milhão de dispositivos conectados assim que a pré-venda foi aberta na última sexta-feira, dia 9.

The Eras Tour é a sexta turnê de Taylor. Foi anunciada em novembro de 2022, ao mesmo tempo em que o mundo já estava em segurança, depois das restrições impostas pelo coronavírus. Quando comunicou aos fãs que finalmente voltaria às grandes apresentações, Taylor definiu a turnê como “uma jornada musical por todas as eras musicais de sua carreira”. O show tem duração de cerca de três horas.

Taylor, de 33 anos, tem dez álbuns de estúdio. Três deles, Lover (2019), Folklore (2020), Evermore (2020), além do mais recente, Midnights (2022), ela nunca havia mostrado nos palcos anteriormente. Do último álbum, ela emplacou pelo menos dois sucessos: Anti-Hero e Bejeweled. Como de costume na obra da cantora, as canções falam de experiências pessoais da cantora, algo marcante em sua obra, e capaz de gerar identificação imediata com o público.

Entretanto, como um ídolo pop não se faz apenas de álbuns e as mensagens contidas neles, é preciso considerar toda a trajetória de Taylor para entender por que ela é uma cantora capaz de, com uma única turnê, a Eras Tour, faturar, segundo a Forbes, até US$ 1,5 bilhão (R$7,6 bilhões) nas 52 datas previstas na agenda.





Uma estrela precoce

Nascida no estado da Pensilvânia, Taylor, aos 14 anos de idade, se tornou a artista mais jovem a fechar um contrato com a gravadora Sony Music. Seu primeiro álbum foi lançado dois anos depois, em 2006, e levou apenas seu nome. O lançamento, que já trazia letras assinadas pela cantora, vendeu mais de 1 milhão de cópias.

Taylor, então, se tornou uma estrela. Em seu segundo álbum, Fearless, de 2008, Taylor colocou elementos da música country, gênero que ela sempre admirou e que, por conta dessa preferência, declarou ter sofrido bullying dos colegas da escola. Também disse que era alvo de brincadeiras por sempre afirmar que queria ser uma cantora de sucesso.

Foi a partir desse lançamento que ela passou a ser reconhecida ao redor do mundo, o que levou com que ela apresentasse em turnê de Fearless no Reino Unido, Japão e Austrália. Ela também assumiu as rédeas de sua carreira, aos 19 anos, administrando toda a turnê. Com o álbum, ela faturou quatro Grammys.

Como uma cantora pop também precisa estar em mais de uma plataforma, Taylor fez sua estreia nos cinemas em 2009 no filme Idas e Vindas do Amor e, logo em seguida, no sucesso Hannah Montana – o Filme. A cantora ainda participaria de produções como Valentine’s Day e Cats. Taylor também lançou produções em que era protagonista na música, como os filmes de sua turnê.

O álbum seguinte, Speak Now (2010), deu a Taylor o reconhecimento de seus pares. Nomes como T.I., Usher, Nicki Minaj, Hayley Williams, Kenny Chesney, Selena Gomez e Tim McGraw dividiram o palco com a cantora na turnê que teve faturamento 100 milhões de dólares, só perdendo para a histórica 360º do U2.

Números impressionantes assim como esse se repetem até hoje na carreira da artista. Recentemente, a revista Forbes divulgou a lista das mulheres mais ricas dos Estados Unidos. No campo da música, Rihanna e Taylor se destacaram com os maiores patrimônios. Taylor chegou a ultrapassar Madonna, que figura no terceiro lugar. Em 2019, ela já havia superada Béyonce e Rihanna.

Taylor pulou de 48º para 34º no ranking geral, com um aumento de 170 milhões de dólares no seu patrimônio, que atualmente vale 740 milhões.

De acordo com a revista, o aumento das vendas da turnê The Eras, que passará pelo Brasil em novembro, e o lançamento do disco Midnights em outubro de 2022, contribuíram para a escalada da cantora no ranking.

A cada álbum que lança, Taylor faz questão de criar um contexto diferente, seja no roteiro que descreve nas letras, na identidade visual dos videoclipes e no visual que adota nos palcos. É uma cantora para ser vista e não apenas ouvida - sim, isso não é algo novo na indústria da música, mas Taylor o faz com propriedade e com direta comunicação com seus fãs, dentro do tempo em que eles vivem.

Se o jogo de cena que Madonna fazia nos palcos - só para citar uma cantora com quem Taylor está ‘rivalizando’ no ranking das mais bem pagas - parecia distante da realidade do público em geral - ou, muitos, ficavam guardados apenas no campo dos desejos - , o de Taylor parece tocar fundo no coração de seus milhões de fãs ao redor do mundo.

Um exemplo é a canção Anti-Hero, sucesso absoluto de seu mais recente álbum, com o qual ela dialoga com seus ‘monstros’, como pensamentos intrusos que a visitam de madrugada - algo totalmente plausível dentro de um mundo onde os transtornos mentais afetam grande parte da população, inclusive os mais jovens, que formam grande parte do fã-clube da cantora.

No mundo pop, polêmicas fazem parte do jogo

Taylor Swift só esteve no Brasil uma única vez, em 2012 Foto: Ashley Landis/AP Photo

Toda a ansiedade da vinda de Taylor ao Brasil se explica por dois fatos curiosos. O primeiro tem a ver com a primeira passagem da cantora ao País. Ela esteve por aqui em 2012, em uma apresentação fechada no Rio de Janeiro, quando cantou para uma plateia de mil sortudos fãs. O show durou apenas 35 minutos e contou com a participação de Paula Fernandes, cantora brasileira estourada nas paradas de sucesso à época.

Em 2015, uma declaração da mãe de Taylor, Andrea Finlay, causou indignação nos seguidores brasileiros – e rendeu diversos memes. Andrea declarou que proibia que a filha se apresentasse em países de terceiro mundo, como o Brasil. Taylor tratou logo de negar o suposto veto por parte da mãe.

Talyor também já se envolveu em brigas com a também cantora Kate Perry, que a acusou de sabotar uma de suas turnês, e com o rapper Kanye West, que fez versos nada elogiosos para a cantora: ‘I feel like Taylor Swift still owe me sex / I made that bitch famous’ (, algo como Eu sinto que Taylor Swift ainda me deve sexo / Eu fiz essa vadia famosa’).

Na vida pessoal, Taylor costuma virar notícia pelos namoros com diversos famosos. Na lista da cantora estão nomes como o ator Jake Gyllenhaal, o cantor Joe Jonas e o DJ Calvin Harris. Recentemente, ela terminou um relacionamento com Matty Healy, vocalista da banda The 1975.

The Eras Tour, que Taylor trará ao Brasil em novembro de 2023, rende notícias a todo momento. A última é de que a cantora teria engolido um inseto durante uma apresentação em Chicago, nos Estados Unidos.

O momento, registrado em vídeo, circulou pela internet. Taylor se saiu bem do incidente. “Delicioso”, disse, alimentando a indústria de meme que contribui com que sua música pop, com letras que falam de histórias e superações pessoais, aliadas a seu carisma no palco, alcance cada vez mais pessoas, fazendo dela uma das estrelas mais influentes da música mundial.