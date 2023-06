Taylor Swift: Pré-venda tem fila online de 1 milhão de pessoas; ingressos esgotam em menos de 1h

Os ingressos para a segunda pré-venda dos shows da The Eras Tour, da cantora Taylor Swift, que ocorreu nesta sexta-feira, 9, a partir das 10h, já estão esgotados. Em menos de 1h, era possível encontrar apenas ingressos VIP. Em São Paulo, a categoria varia de R$ 1.250 a R$ 2.250. Já no Rio, os preços vão de R$ 1.250 a R$ 1.500.

Ingressos da segunda pré-venda para shows de Taylor Swift no Brasil se esgotaram em menos de 1h. Foto: Sarah Yenesel / EFE

A pré-venda desta sexta foi destinada a clientes que possuem o cartão C6 Bank Mastercard. Capturas de tela compartilhadas nas redes sociais mostram que o número de dispositivos conectados para garantir as entradas na segunda pré-venda chegou a 1 milhão.

Fãs chegaram a ficar acampados para tentar comprar os ingressos nos pontos de venda físicos. Internautas também passaram a fazer um mutirão para colocar o termo “more Taylor in Brazil” (”mais Taylor no Brasil”) nas tendências mundiais do Twitter, pedindo por shows extras da artista.

Os ingressos começaram a ser vendidos na última segunda-feira, 6, para aqueles que já haviam comprado entradas para a apresentação de 2020, cancelada em razão da pandemia da covid-19. Na segunda-feira, 12, terão início as vendas gerais para a The Eras Tour.

A cantora passará pelo Rio de Janeiro, no Estádio do Engenhão, no dia 18 de novembro, e por São Paulo, no Allianz Parque, nos dias 25 e 26 de novembro. Os valores vão de R$ 190,00 (meia-entrada, Cadeira superior Norte B - Visão Parcial, em São Paulo) a R$ 1.050,00 (inteira, Pista Premium, em São Paulo).

Continua após a publicidade





*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais