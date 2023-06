Taylor Swift: pré-venda para shows extras no Brasil esgota após fila online de 900 mil dispositivos

Os ingressos da pré-venda para os shows extras da turnê The Eras, da cantora Taylor Swift, no Brasil já estão esgotados. Eles começaram a ser vendidos às 10h, mas, às 10h50, uma mensagem de que todos estavam em processo de compra já aparecia para aqueles que acessavam o site oficial da turnê.

Fila online para pré-venda de shows extras de Taylor Swift no Brasil chegou a quase 900 mil dispositivos conectados. Foto: Captura de tela/t4fcombr.queue-it.net

Cerca de sete horas depois, a Time 4 Fun (T4F), empresa responsável pela venda, confirmou que as entradas não estavam mais disponíveis. A fila online atingiu quase 900 mil dispositivos conectados para a apresentação em São Paulo.

A pré-venda aconteceria nesta segunda, 19, e se estenderia até terça, 20. Ela era destinada a clientes que possuem o cartão de crédito C6 Bank Mastercard. Novos ingressos estarão disponíveis na venda geral, com início nesta quinta, 22, também às 10h.

A cantora anunciou novas apresentações no dia 19 de novembro no Estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, e no dia 24 do mesmo mês no Allianz Parque, em São Paulo, por conta da alta demanda dos primeiros shows.

Venda geral para os shows extras da cantora Taylor Swift no Brasil terá início na próxima quinta, 22. Foto: Sarah Yenesel / EFE / EPA

A pré-venda das apresentações anunciadas anteriormente teve 1 milhão de dispositivos conectados. Na venda geral, o número chegou a 1,6 milhão. Fãs relataram até ameaças de morte por cambistas nas bilheterias físicas.

Ainda na manhã desta segunda-feira, 19, o Procon e a Polícia Civil retiraram entre 20 e 30 cambistas da fila da bilheteria presencial do show no Allianz Parque, em São Paulo.

Em nota compartilhada no Instagram e no Twitter, a T4F condenou as ações de cambistas e alegou que dará apoio e segurança aos fãs que pretendem comprar entradas presencialmente nos próximos dias.

“Ressaltamos que não compactuamos com a ação dos cambistas em nenhum canal de venda e continuaremos empregando os nossos melhores esforços para combater essa prática, que é prejudicial a todos. Evitem dores de cabeça e golpes, não comprem ingressos fora dos canais oficiais”, diz o texto de apoio no post sobre o esgotamento das entradas.

Os ingressos para as demais datas de apresentação da cantora no Brasil – dia 18 de novembro no Rio e dias 25 e 26 na capital paulista – já estão esgotados. A cantora Sabrina Carpenter também fará as apresentações de abertura nos shows extras.

Os preços variam entre R$ 240 (cadeira superior, meia-entrada) e R$ 950 (pista premium, inteira) no Rio. Em São Paulo, eles vão de R$ 190 (cadeira superior - visão parcial, meia-entrada) a R$ 1.050 (pista premium, inteira).

Também é possível comprar ingressos VIP, que dão direito a benefícios como entrada prioritária e itens colecionáveis e comemorativos da turnê. Na capital paulista, a categoria vai de R$ 1.250 até R$ 2.250. Na carioca, de R$ 1.250 a R$ 1.500. Os preços variam conforme o setor em que o ingresso dará acesso.

*Estagiárias sob supervisão de Charlise de Morais