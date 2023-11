Taylor Swift: antes de adiamento, fãs passaram a manhã e a tarde na fila sob calor recorde no Rio

RIO - Antes do anúncio do adiamento do show de Taylor Swift neste sábado, 18, no Rio, uma multidão de fãs da cantora passaram a manhã e a tarde na fila e, depois, dentro do estádio, sob sol forte e o impacto da morte de Ana Clara Benevides, jovem de 23 anos, na noite de sexta, 17.

O adiamento foi anunciado pela cantora às 17h30, duas horas antes do horário marcado para o show começar. Uma parte do público já estava dentro do estádio. Segundo o prefeito do Rio, Eduardo Paes, o novo show vai acontecer na segunda, 20.

O Estadão esteve na fila do Engenhão na tarde deste sábado, 18, e conversou com fãs a respeito de suas preocupações e das condições do evento. Neste sábado a cidade registrou recorde de calor, com temperatura de até 43,8ºC.

Muitos fãs levaram vários copos de água, e também inúmeros guarda-chuvas para proteção do sol. A organização permitiu - antes do anúncio do adiamento - a entrada de garrafas de plástico com água, ao contrário do primeiro dia.

Movimentação na fila dos fãs para o 2 dia de show da cantora Taylor Swift. Muito calor novamente, um dia após a morte de uma jovem que passou mal durante o show, no estadio Nilton Santos, zona norte do Rio de Janeiro Foto: Pedro Kirilos/Estadão

As entradas da pista comum e das cadeiras, que começaram às 16h, foram mais tranquilas do que a da pista premium, que iniciou às 15h.

Fã com garrafa de água no show de Taylor Swift neste sábado, 18, no Rio Foto: Arquivo pessoal / Vitoria Azevedo

A Cedae [Companhia Estadual de Água e Esgotos] distribuiu água para as pessoas que estavam na fila, e bombeiros jogaram água sobre os fãs. Não havia grades por toda a extensão da fila, apenas na região da entrada, o que fez com que muitas pessoas ‘furassem’ a espera. Outras acabam desistindo de entrar antes e estão deitadas sobre a grama esperando o movimento reduzir.

“A onda de calor não é novidade. Era preciso preparo para essa situação, isso não é brincadeira. Uma fã morreu ontem! O que mais eles estão esperando acontecer? Estou aqui tentando me recuperar, comecei a passar mal com esse calor. Já vi uma pessoa desmaiando hoje e outra chegou a convulsionar na minha frente”, questionou Júlia, estudante de 25 anos, que se sentiu mal durante a fila.

Fãs em fila do show de Taylor Swift no Rio de Janeiro em 18 de novembro de 2023: Luiza, 24, cineasta; Júlia, 25, estudante; Beatriz, 25, assessora de comunicação. Foto: Vitória Azevedo/Estadão

Beatriz, 24 anos, sua amiga, também se indignou: “Não tem organização. A fila é de enfeite. Chegamos aqui às 2h da manhã e desistimos de ficar no sol quando começaram a furar a nossa fila. É uma falta de respeito com o fã, com quem pagou para estar aqui”.

Outra integrante do trio, Luiza fez coro às amigas: “Já fui em vários shows e nunca passei por nada assim. Não tem organização, não tem suporte. Nós compramos ingresso VIP, pagamos a mais pelo conforto e pela prioridade na entrada, e estamos recebendo isso aí que vocês estão vendo. Descaso”.

Funcionário da Cedae distribui água em fila de show da Taylor Swift no dia 18 de novembro de 2023. Foto: Vitória Azevedo/Estadão

Mais cedo, a T4F, organizadora, divulgou um comunicado afirmando que “o efetivo foi reforçado”, proveria “fornecimento de água gratuita nas filas e em todos os acessos e entradas ao estádio e no seu interior” e permitiria a “entrada no estádio com copos de água lacrados”.

Outra dupla de amigas também comentou a situação na fila. “Colocamos uma canga no corpo, mas não tá adiantando. O que ajudou foi o corpo de bombeiros jogando água na gente, aliviou bastante, mas já estamos com calor de novo. A Cedae distribuindo água também está ajudando bastante”, opinou a estudante Ana Luiza, de 20 anos.

Ana Luiza, 20, e Mitalli, 22, estudantes em fila para show de Taylor Swift em 18 de novembro de 2023. Foto: Vitória Azevedo/Estadão

Já sua colega, Mitalli, 22, relatou: “Trouxemos água, mas não dá para ficar lá dentro sem se hidratar. Vamos ver se vão seguir a determinação da Justiça e liberar a entrada de garrafas. Não sei como aguentar ficar lá dentro sem beber água.”

“Está muito calor, a organização está deixando a desejar e não sei como vai ser lá dentro. Ainda bem que já tinha comprado o ingresso para entrar com a minha filha, não ia deixar ela sozinha nesse caos”, comentou uma fã identificada como Gildeane.

Além disso, foi possível presenciar alguns moradores dos arredores têm emprestado mangueiras para que fãs e ambulantes se refresquem na calçada.

Homem usa mangueira para se refrescar em arredor do Engenhão em dia de show de Taylor Swift Foto: Vitória Azevedo/Estadão

Outra fã, Isabella, que veio de Belo Horizonte, comentou: “Muito medo. Hoje acordei com o celular pipocando de mensagens, o pessoal falando para tomar muito cuidado.”

“É um baque para todos os fãs. A gente se solidariza muito e fica com medo. Foi só o primeiro dia e hoje está mais quente que ontem. Se a organização não tomar mais cuidado com os fãs, isso vai ser recorrente, não pode acontecer”, continuou.

Já Anika, que veio de Pelotas (RS), destacou que ficou “bem triste”, mas inicialmente não cogitou deixar de ir ao show de Taylor Swift: “A gente se preparou, veio com 3, 4 litros de água cada uma. Acordamos cedinho para pegar um lugar mais à frente.”

Ela ainda relatou que, a depender da situação que encontrasse, poderia desistir, o que não ocorreu. “Caso a gente visse que realmente tivesse algum risco, pensamos até em não entrar”.

Outra fã falou sobre a água fornecida pela produção do show na fila: “Passaram umas águas agora há pouco, mas muito pouco”.