Taylor Swift: ‘The Eras Tour’ deve gerar R$ 22 bilhões para economia dos Estados Unidos

A turnê da cantora Taylor Swift já é um fenômeno nos Estados Unidos e está impactando, até mesmo, a economia americana. Segundo um levantamento da QuestionPro, divulgado pela revista Fortune, a The Eras Tour deve gerar US$ 4,6 bilhões – cerca de R$ 22 bilhões na cotação atual – em consumo para os EUA.

Conforme o estudo, os fãs gastam, em média, US$ 1,3 mil, ou R$ 6 mil, em ingressos, viagens e roupas para os shows da artista. Chicago chegou a ter um número recorde de reservas em hotéis quando a cantora fez três apresentações na cidade.

Hotéis de Chicago chegaram a bater recorde de reservas quando Taylor Swift se apresentou na cidade. Foto: Sarah Yenesel / EFE

O turismo em Las Vegas atingiu os níveis pré-pandêmicos quando Taylor se apresentou duas vezes no local. Além disso, cidades que vão de Atlanta a Boston também têm percebido um aumento nas reservas de hotéis e na movimentação de restaurantes quando a cantora passa pelos lugares.

A The Eras Tour já é um sucesso também no Brasil. Taylor irá se apresentar em São Paulo e no Rio de Janeiro em novembro. A venda geral para as primeiras apresentações anunciadas chegaram a ter 1,6 milhões de dispositivos disputando um ingresso para os shows.

Após o sucesso, a cantora anunciou datas extras para as duas cidades. Ao todo, ela irá se apresentar no País em cinco datas: nos dias 18 e 19 de novembro no Rio e nos dias 24, 25 e 26 de novembro na capital paulista. A venda geral para as apresentações extras terá início no dia 22 de junho.

Continua após a publicidade





*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais