A venda geral para os shows extras da The Eras Tour, da cantora Taylor Swift, começam nesta quinta-feira, 22, às 10h. Os ingressos prometem ser disputados, já que a venda geral para os primeiros shows anunciados alcançou 1,6 milhão de dispositivos.

A pré-venda, dedicada a clientes que possuem o cartão C6 Bank Mastercard, somou 900 mil dispositivos conectados. Taylor anunciou dois novos shows no País – um no dia 19 de novembro no Estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, e no dia 24 do mesmo mês no Allianz Parque, em São Paulo.

Vendas gerais para shows extras da cantora Taylor Swift começam nesta quinta, 22. Foto: Sarah Yenesel / EFE

Os ingressos para as apresentações anunciadas anteriormente – no dia 18 de novembro no Rio e nos dias 25 e 26 na capital paulista – já estão esgotados. A cantora Sabrina Carpenter também fará o show de abertura nas datas extras.

É possível comprar as entradas online, com taxas, através do site oficial da turnê ou, sem taxas, nas bilheterias oficiais nos estádios em que os shows irão ocorrer. No Engenhão, a pré-venda será realizada na Bilheteria Sul. No Allianz, na Bilheteria do portão B.

Os preços variam entre R$ 240 (cadeira superior, meia-entrada) e R$ 950 (pista premium, inteira) no Rio. Em São Paulo, eles vão de R$ 190 (cadeira superior - visão parcial, meia-entrada) a R$ 1.050 (pista premium, inteira).

Também é possível comprar ingressos VIP, que dão direito a benefícios como entrada prioritária e itens colecionáveis e comemorativos da turnê. Na capital paulista, a categoria vai de R$ 1.250 até R$ 2.250. Na carioca, de R$ 1.250 a R$ 1.500. Os preços variam conforme o setor em que o ingresso dará acesso.





Como evitar tempo na fila na hora de comprar ingressos para os shows de Taylor Swift?

Com a demanda expressiva por ingressos, fãs têm relatado dificuldades para adquirir a tão sonhada entrada para os shows de Taylor Swift no Brasil. Nas bilheterias físicas, houve até relatos de ameaça de morte por cambistas que tentavam adquirir ingressos para revendê-los. Em sites ilegais, o valor chega a R$ 5 mil.

Durante a pré-venda, o Procon e a Polícia Civil fizeram uma operação conjunta que prendeu entre 20 e 30 cambistas que estavam na fila para adquirir entradas no Allianz Parque. Veja, abaixo, dicas que podem evitar grandes desafios relacionados ao tempo na fila.

Em compras físicas, o segredo é ir várias horas antes até os respectivos estádios para garantir os melhores lugares.

O maior desafio está nas vendas online, onde a demanda por entradas é ainda maior. A dica é se adiantar no momento em que o site liberar a escolha dos ingressos e já ter documentos, cartões de crédito e comprovante de meia-entrada em mãos.

. No caso do número que representa o lugar na fila, não há garantias. O lugar é sorteado assim que as vendas se iniciam, então acessar o site cerca de 10 minutos antes já é o suficiente .

. Para garantir mais números, fãs têm aberto o site para compras em vários dispositivos e navegadores diferentes, o que pode aumentar as chances.





Veja os valores para os shows da The Eras Tour no Brasil

São Paulo

Pista Premium: a partir de R$ 525

Cadeira Inferior: a partir de R$ 375

Cadeira Superior: a partir de R$ 250

Cadeira Inferior Norte A - Visão Parcial: a partir de R$ 240

Cadeira Inferior Norte B - Visão Parcial: a partir de R$ 240

Cadeira Superior Norte A - Visão Parcial: a partir de R$ 190

Cadeira Superior Norte B - Visão Parcial: a partir de R$ 190

Rio de Janeiro

Pista Premium: a partir de R$ 475

Pista: a partir de R$ 325

Cadeira Inferior Leste: a partir de R$ 375

Cadeira Inferior Oeste: a partir de R$ 375

Cadeira Superior Leste: a partir de R$ 240

Cadeira Superior Oeste: a partir de R$ 240





Serviço - Taylor Swift no Brasil

Taylor Swift | The Eras Tour – Rio de Janeiro

Datas: 18 de novembro e 19 de novembro (EXTRA).

Local: Estádio Nilton Santos - Engenhão – Rua José dos Reis, 425, Engenho de Dentro, Rio de Janeiro – RJ

Abertura dos Portões: 16h

Horário do show: 19h30

Ingressos: A partir de R$ 240 (ver tabela completa)

A bilheteria oficial será no Estádio Nilton Santos – Engenhão localizado na Rua Arquias Cordeiro, S/N – Engenho de Dentro - Rio de Janeiro/RJ – Bilheteria Sul.

Horário de funcionamento: das 10h às 18h – nos dias indicados para venda.





Taylor Swift | The Eras Tour – São Paulo

Datas: 24 (EXTRA), 25 e 26 de novembro.

Local: Allianz Parque – Avenida Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca, São Paulo – SP

Abertura dos Portões: 16h

Horário do show: 19h30

Ingressos: A partir de R$ 190 (ver tabela completa)

A bilheteria oficial será no Allianz Parque, localizada na Avenida Francisco Matarazzo, 1705 – Parque da Água Branca - São Paulo/SP – Bilheteria do portão B. Horário de funcionamento: das 10h às 18h, ou enquanto durarem os estoques – nos dias indicados para venda.





Meia-entrada

Obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição de beneficiário: no ato da compra e entrada do evento (para compras na bilheteria oficial e pontos de venda físicos) / na entrada do evento (para compras via internet).





Classificação etária

A partir dos 15 anos é permitida a entrada desacompanhado. Entre 10 e 14 anos, permitida entrada somente acompanhado do responsável legal. Não será permitida a entrada de menores de 10 anos.





Formas de pagamento

Cartão de crédito, para compras realizadas no site (com taxas); e dinheiro, cartão de crédito ou débito, para compras realizadas na bilheteria oficial (sem taxas). São aceitos cartões das principais bandeiras: Mastercard, Amex, Elo, Visa, Hipercard, Diners. Para a pré-venda C6 Bank Mastercard, somente o cartão C6 Bank Mastercard será aceito como forma de pagamento.





