Teatro Municipal de São Paulo apresenta ‘Paixão’ de Arvo Pärt

O Teatro Municipal de São Paulo apresenta na sexta e no sábado a Paixão segundo São João, do compositor estoniano Arvo Pärt. A obra é inspirada no calvário e na crucificação de Cristo como narrada no Evangelho Segundo São João.

A regência é da maestra Maíra Ferreira, regente titular do Coral Paulistano, que participa das apresentações ao lado de membros da Orquestra Sinfônica Municipal.

Pärt é um dos compositores mais celebrados pelo público, caso raro de autor cujas obras extravasam o círculo dos amantes da música clássica. Entre 2011 e 2018, foi o compositor vivo mais interpretado em todo o mundo.





Ensaio do Coral Paulistano, no Teatro Municipal de São Paulo, sob regência de Maíra Ferreira Foto: stig





O compositor deixou a Estônia natal em 1980, em direção à Áustria. Àquela altura, já começara a trabalhar na partitura da Paixão, também conhecida como Passio. Apenas em 1989, no entanto, ela seria estreada, somando-se à tradição de obras baseadas na paixão de Cristo.

Mas, se o compositor se insere nessa linhagem, faz isso de maneira bastante particular. Apresentações da obra já foram definidas mais como um ato litúrgico do que como um concerto. Isso porque o compositor dá à música um caráter estático, em que não há ações narradas, como acontece em outras peças do gênero.

“A Paixão de Pärt tem característica bem específicas”, diz Maíra Ferreira. “Há uma estrutura cíclica, com a qual o compositor cria uma sensação de tensão, apreensão, à medida em que a obra segue em direção ao desfecho.”

Maíra Ferreira tornou-se regente titular do Coral Paulistano em junho de 2021, sucedendo sua grande mestra Naomi Munakata, morta no início da pandemia. De lá para cá, tem investido na interpretação da música nova como característica marcante do grupo.

“A música de hoje é muito rica e o coral faz muito bem esse repertório. Eu queria abrir essa porta e acredito que ela se abriu. Em especial pelo empenho dos cantores, que têm um enorme interesse em descobrir novas ideias. Não vamos deixar a tradição de lado, claro, mas a atenção ao que surge agora é fundamental”, explica Maíra, que acredita no papel do coral não apenas como intérprete mas também como fomentador da atividade de jovens compositores, fazendo da música coral um foco para eles.