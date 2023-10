Teatro Municipal terá evento inédito de funk com MC Hariel e Tati Quebra Barraco; saiba mais

Pela primeira vez na história, o Teatro Municipal de São Paulo receberá apresentações de funk. O evento, que ocorre nesta segunda-feira, 2, trará grandes nomes do gênero musical, como Tati Quebra Barraco, MC Hariel e Dj Marlboro ao palco do teatro na região central da capital paulista para shows e rodas de conversa.

A cerimônia faz parte do anúncio da criação da Coordenadoria de Políticas Públicas do Funk da Prefeitura de São Paulo. O projeto, conforme uma nota enviada pela prefeitura, irá pensar políticas públicas para o gênero.

Tati Quebra Barraco estará em evento inédito de funk no Teatro Municipal nesta segunda, 2. Foto: Reprodução/Instagram/@tatiquebrabarraco

A nova coordenadoria também pretende “dialogar com membros da sociedade civil, Ministério Público, Secretaria Municipal de Subprefeituras e Polícia Militar, em um esforço intersecretarial para dialogar a respeito do funk na cidade, pensando em garantir a realização dos fluxos de maneira segura, dialogando com os jovens e com o entorno”.

As entradas são gratuitas, mas os ingressos se esgotaram em menos de uma hora, segundo a Secretaria Municipal de Cultura. O evento começa com uma roda de conversa sobre a importância do gênero com Tati, Marlboro, Rodrigo Oliveira e Bruno Ramos.

Na sequência, Hariel, Davi, Mc Marks e Mc Neguinho do Kaxeta sobem ao palco do teatro. O evento, com início às 19h, será transmitido ao vivo pelos stories do Instagram e pelo canal do YouTube da Secretaria de Cultura.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais