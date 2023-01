Tenor Plácido Domingo é acusado de assédio sexual por mais uma mulher

EFE - Uma cantora de ópera espanhola, que permaneceu anônima, acusou o tenor Plácido Domingo em um programa de televisão de supostamente assediá-la quando dividiram o palco nos anos 2000, o primeiro caso de uma mulher espanhola a se juntar a alegações em outros países.

A espanhola, que aparece de costas voltadas e com a voz distorcida, participou de um programa transmitido neste domingo, 15, e dedicado ao caso Plácido Domingo, que foi acusado em uma investigação publicada em 2019 pela agência Associated Press por várias profissionais de ópera de assédio sexual nos EUA durante décadas. “Ele é intocável, não deveria ser, mas é, por isso estou no escuro”, explicou a artista espanhola durante o programa de televisão Salvados no La Sexta, que afirma ter confirmado o testemunho desta cantora com duas outras fontes.

Tenor Plácido Domingo foi acusado mais uma vez de assédio sexual. Foto: Darrin Zammit Lupi/Reuters

A artista disse que Domingo a beijou na boca no meio de uma apresentação no palco na Espanha, contra sua vontade, quando as luzes se apagaram durante uma apresentação, enquanto em outra ocasião ele pediu que colocasse sua mão no bolso de trás das calças que ela estava usando, na frente de testemunhas. “Eu gostaria que houvesse uma figura de proa nos teatros que vigiasse as coisas, e que os cantores pudessem pedir ajuda. Essas coisas às vezes acontecem à vista de todos”, disse ela.

O testemunho da mulher foi precedido por uma entrevista com a mezzo-soprano americana Patricia Wulf, a primeira a dar o passo denunciar Domingo. “Era um segredo aberto”, disse ela sobre situações com Domingo, que ela define “como um deus” no mundo da ópera, aparecendo em seu camarim sabendo que ela estava se vestindo, fazendo avanços ou chamando-a em horas impróprias, bem como falando de seu marido como “rival”.

A investigação da Associated Press foi acompanhada por uma investigação da Ópera de Los Angeles, onde Plácido era maestro, bem como da Guilda Americana de Artistas Musicais AGMA. Seu ex-vice-presidente, barítono Samuel Schulz, disse ao programa de um suposto acordo de meio milhão de dólares entre o cantor e o sindicato para não publicar uma investigação que teria mostrado que 27 mulheres ao longo de 20 anos tinham sido submetidas a um comportamento inadequado.

Schulz decidiu divulgar o relatório à imprensa, razão pela qual, disse ele, ele não ocupa mais um cargo sênior no sindicato e não recebe mais chamadas para trabalhar. Também foi entrevistada a soprano uruguaia Luz del Alba Rubio, que se queixou de ter sido assediada por ele em algumas situações e confessou que ela achava que era “o preço que ela tinha que pagar”.

No entanto, ela indicou que chegou um momento em que não podia mais aguentar. “Eu não posso dar um beijo se não me apetece, será que meu canto, minha preparação não é suficiente, tenho que fazer isso para valer a pena?” Uma rejeição que Plácido Domingo não aceitou bem. “Ele ficou muito chateado, disse-me que eu poderia ter feito uma bela carreira”, lamentou ela.