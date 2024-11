The Cure: ouça as 10 músicas mais tocadas da banda no Spotify

Até o momento da publicação desta nota, Friday I’m In Love contava com 784,5 milhões de reproduções, enquanto Boys Don’t Cry vem logo atrás, com 782,73 milhões. Os singles de sucesso são seguidos por Just Like Heaven (516 milhões), Close to Me (359 milhões), Lovesong (299,8 milhões) e Inbetween Days (195 milhões).

Ouça abaixo as 10 músicas mais ouvidas da banda no Spotify, incluindo Alone, single mais recente do grupo: