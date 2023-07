The Lumineers divulga datas de shows no Brasil em novembro; saiba como comprar

Para os fãs da banda americana The Lumineers, uma novidade: o grupo anunciou nesta terça-feira, 25, datas para o show no Brasil. O anúncio foi feito por meio da conta oficial do conjunto no Instagram, que disponibilizou os dias das apresentações na América Latina e México. Por aqui, a banda fará passagem no dia 5 de novembro em São Paulo e no dia 7 de novembro no Rio de Janeiro.

Banda fará dois shows no Brasil nos dias 5 e 7 de novembro Foto: Universal Music/Divulgação

“Temos o prazer de anunciar nossa turnê sul-americana de 2023 em novembro”, escreveu. Segundo o grupo, a venda geral começa nesta sexta-feira, 28. Os ingressos podem ser adquiridos às 10h no site da Ticket Master e às 11h na Bilheteria Oficial.

“Estamos entusiasmados por voltar à América do Sul e ao México pela primeira vez em quase uma década. Há anos que queremos fazer uma turnê por lá e nos sentimos honrados em poder finalmente trazer nosso show ao vivo para nossos fãs em todos esses países incríveis que nos apoiaram tanto ao longo de nossa carreira”, disse Wesley Schultz, guitarrista e vocalista da banda.

Serviço - The Lumineers

São Paulo

Data: 5 de novembro

Local: Espaço Unimed

Endereço: Rua Tagipuru, 795 - Barra Funda, São Paulo

Valor de Ingressos:

Pista: R$220,00 (meia entrada) | R$ 440,00 (inteira)

Camarote A/B: R$340,00 (meia entrada) | R$ 680,00 (inteira)

Pista Premium: R$360,00 (meia entrada) | R$ 720,00 (inteira)

Mezanino: R$370,00 (meia entrada) | R$ 740,00 (inteira)

Venda online: https://www.ticketmaster.com.br/event/the-lumineers-prevenda-sp

Rio de Janeiro

Data: 7 de novembro

Local: Vivo Rio

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo, Rio de Janeiro

Valor de Ingressos:

Balcão: R$175,00 (meia entrada) | R$350,00 (inteira)

Pista: R$210,00 (meia entrada) | R$ 420,00 (inteira)

Frisa: R$225,00 (meia entrada) | R$450,00 (inteira)

Camarote B: R$ 310,00 (meia entrada) | R$ 620 (inteira)

Camarote A: R$320,00 (meia entrada) | R$ 640,00 (inteira)

Pista Premium: R$360,00 (meia entrada) | R$ 720,00 (inteira)

Venda online: https://www.ticketmaster.com.br/event/the-lumineers-prevenda-rj