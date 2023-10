The Sphere em Las Vegas: quanto custa o ingresso e quais os próximos shows da agenda

A casa de shows conhecida como The Sphere, em Las Vegas, nos Estados Unidos, foi inaugurada com uma apresentação do U2 na noite de sexta, 29, que viralizou nas redes sociais por conta das imagens impactantes e da tecnologia de cores e luzes.

The Sphere, em Las Vegas, em show da turnê 'U2:UV Achtung Baby Live at Sphere', em 29 de setembro de 2023. Foto: Ethan Miller/Getty Images North America/Getty Images via AFP

Foi o primeiro de uma série de 25 shows da turnê Achtung Baby U2:UV Live at Sphere, que a banda faz até dezembro no local - muitos deles já esgotados, mas ainda há ingressos para comprar entre US$ 400 e US$ 1.495 (o equivalente a um valor de cerca de R$ 2.000 a R$ 7.500 na cotação atual). No anúncio das apresentações, era possível encontrar ingressos a cerca de US$ 150 em áreas menos nobres da plateia.

A ideia dos organizadores é que o The Sphere não seja usado apenas para shows. Há diversas datas disponíveis para a exibição de um filme intitulado The Sphere Experience with Darren Aronofsky’s Postcard From Earth, feito pelo diretor de filmes como Cisne Negro e A Baleia.

A ideia é transportar o público (que é recebido por uma das cinco robôs chamadas Aura que interagem com visitantes) de uma forma original a 15 locais diferentes do planeta Terra, incluindo a Antártida.

O preço dos ingressos para o espetáculo de Darren Afronofsky varia de US$ 49 a US$ 249 (R$ 246 a R$ 1.252) e há datas disponíveis desde este mês de outubro até abril de 2025.

Veja alguns vídeos gravados dentro do The Sphere:

