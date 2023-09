The Town: 1º dia tem Post Malone, Demi Lovato e Racionais; veja destaques e como assistir ao vivo

E então, chegou o dia. O The Town, o maior festival de música, cultura e arte de São Paulo, começa neste sábado, 2 de setembro, com a promessa de ser uma espécie de Rock in Rio por aqui.

O evento será realizado na Cidade da Música, que já ocupa o Autódromo de Interlagos, e vai reunir grandes nomes do cenário nacional e internacional. Dentre eles, Foo Fighters, Bruno Mars, Maron 5, Post Malone, Racionais MC’s, Jão e Barão Vermelho.

O cantor Post Malone Foto: JEENAH MOON / REUTERS

Os destaques desse primeiro dia ocupam os palcos Skyline e The One. Quem fecha a noite no Sky são Demi Lovato, às 20h25, e, na sequência, o rapper reagger Post Malone, a partir das 23h.

Cantor, compositor, empresário e produtor, Malone consegue transitar entre gêneros de uma forma que torna quase impossível categorizá-lo. Um rockstar, ele diz. Seu álbum mais recente, de 2022, Twelve Carat Toothache, o tornou um dos nomes mais escutados no Spotify e lhe rendeu ótimas críticas.

Demi Lovato, que lançou recentemente uma parceria com a brasileira Luísa Sonza, cantando em português na música Penhasco 2, canta logo antes de Post Malone. Um encontro entre as duas no palco é esperado pelos fãs, mas não confirmado ainda.

No The One, os Racionais MC’s com a Orquestra Sinfônica de Heliópolis fazem a apresentação final, às 21h45. Isso depois de uma série de shows com ótimas expectativas naquele mesmo espaço, como Criolo com Planet Hemp, às 19h20, e Orochi com Azzy, às 17h10.

Se sua pegada for mais jazz, o palco São Paulo Square vai ter Hermeto Pascoal, às 18h30, e a sensacional Esperanza Spanding, às 20h30. De qualquer forma, vale a pena checar este espaço. Ele foi pensado exclusivamente para a edição de São Paulo.

Na TV

A transmissão do The Town será feita por quatro canais de TV: Multishow, Canal Bis, Globoplay e TV Globo (gratuita). No online, a Globoplay vai fazer a exibição completa dos shows principais também para não assinantes. Tudo aberto.





Veja abaixo os artistas e os horários de cada palco para esta segunda, dia 2





Palco Skyline

16h05 - MC Hariel com MC Ryan SP e MC Cabelinho

18h15 - Iggy Azalea

20h25 - Demi Lovato

23h - Posta Malone





Palco The One

15 h - Tasha & Tracie com Karol Conká

17h10 - Orochi com Azzy

19h20 - Criolo com Planet Hemp

21h45 - Racionais MC’s com Orquestra de Heliópolis





Palco Factory

16h - Urias

18h - Caio Luccas

20h - Kayblack

22h - Teto





Palco São Paulo Square

15h - São Paulo Big Band

16h30 - São Paulo Big Band convida Alma Thomas

18h30 - Hermeto Pascoal

20h30 - Esperanza Spalding





Palco New Dance Order

15h05- Forro Red Light E O Baile Encarnado (Com Mestre Nico, Ella Voa E Furmiga Dub)

16h35 - Klean vs Klap

18h05 - Deekapz x Vhoor

19h50 - Osgemeos, “Uma Experiência”

21h25 - Tropkillaz - 10 Anos

23h30 - Batekoo Aka Freshprincedabahia X Jujuzl X Kiara X Mirands