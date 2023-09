The Town: 2º dia tem Bruno Mars, Luisa Sonza e Alok; veja destaques e como assistir ao vivo

O segundo dia de The Town reserva muitas e muitas boas atrações, nacionais e internacionais. Será uma ótima chance para ver Ney Matogrosso, Luísa Sonza, Esperanza Spalding e Seu Jorge, mas os holofotes estarão voltados mesmo para Bruno Mars.

A cantora e baixista Esperanza Spalding Foto: MARIO ANZUONI / REUTERS

O homem que vai receber o cachê mais caro já pago por Roberto Medina, o criador da marca Rock in Rio e, agora, do The Town, será a última atração do Palco Skyline, a partir das 23h. Será o momento de saber o que é que faz seu show ter um cachê estimado em algo como R$ 8 milhões de reais por show. “As coisas acontecem o tempo todo, ele é muito impressionante”, diz Medina.

Na TV

A transmissão do The Town será feita por quatro canais de TV: Multishow, Canal Bis, Globoplay e TV Globo (gratuita). No online, a Globoplay vai fazer a exibição completa dos shows principais também para não assinantes. Tudo aberto.





Veja a programação com os horários dos shows de todos os palcos deste domingo

Palco Skyline

16h05 - Luísa Sonza

18h15 - Alok

20h25 - Bebe Rexha

23h - Bruno Mars

Palco The One

15h - Matuê convida O Nordeste

17h10 - Ney Matogrosso

19h20 - Leon Bridges

21h45 - Seu Jorge

Palco Factory

16h - Lia Clark

18h - Veigh

20h - WIU

22h - Luccas Carlos

Palco São Paulo Square

15h - São Paulo Big Band

16h30 - São Paulo Big Band convida Annalu & Kynnie

18h30 - Jonathan Ferr

20h30 - Esperanza Spalding

Palco New Dance Order

15h05 - Carlos Do Complexo Vs Rhr Live

16h35 - Noporn Live

18h05 - Vitalic

19h50 - Paul Kalkbrenner Live

21h25 - Ellen Allien X Badsista

23h30 - Carlos Capslock Showcase Aka Belisa X Stroka X Tessuto