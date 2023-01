The Town 2023: Festival anuncia Post Malone como headliner do Palco Skyline

O The Town, novo festival dos criadores do Rock in Rio, que acontece em São Paulo, anunciou mais um headliner. O cantor Post Malone é a principal atração do Palco Skyline no dia 2 de setembro, primeiro dia do evento. Na mesma data, sobem ao Palco The One Racionais MC’s & Orquestra Sinfônica de Heliópolis em um encontro que promete agitar a noite.

O rapper Post Malone se apresentou no Palco Mundo no segundo dia do festival Rock in Rio 2022. Foto: Pedro Kirilos/Estadão

Leia também The Town: Festival anuncia Maroon 5 e Jão como headliners

Post Malone volta ao Brasil e deve repetir o sucesso que de sua apresentação no Rock in Rio de 2022, no qual conquistou o público com simpatia e carisma ao longo de um setlist repleto de hits como Rockstar, Congratulations, Sunflower, Circles e White Iverson.

O artista emergiu em 2015 com o single Congratulations. O cantor estreou consecutivamente em primeiro lugar no Billboard Top 200, recebeu inúmeras certificações multi-platina em todo o mundo e quebrou um recorde após o outro com seus sucessos no topo do Hot 100. Em 2022, ultrapassou os limites novamente com seu quarto álbum completo, Twelve Carat Toothache, alcançando seu quarto Top 5 consecutivo no Top 200 dos charts da Billboard.

O encontro entre Racionais Mc’s e Orquestra Sinfônica de Heliópolis é o segundo headliner a ser anunciado para o Palco The One, que vai contar com uma cenografia inspirada nos grandes museus de arte de São Paulo. Considerado o maior grupo de rap do Brasil, os Racionais MC’s estão entre os grupos musicais mais influentes do país. Com a Orquestra Sinfônica de Heliópolis prometem um grande espetáculo.

Os Racionais MC’s nasceram em 1988, mas suas canções se mantêm atuais, com críticas à desigualdade, racismo estrutural, exclusão social, política da desigualdade, entre outros temas. A partir dos álbuns Raio X Brasil (1993), Sobrevivendo no Inferno (1997) e Nada como um Dia após o Outro Dia (2002), a banda alcançou sucesso nacional e internacional.

O legado do grupo é destaque no documentário recém-lançado pela Netflix, Racionais MC’s - Das Ruas de São Paulo pro Mundo, que reforça o impacto dos músicos desde os primeiros shows nas ruas até os dias de hoje, além de sua importância na conscientização sobre a luta racial e por justiça social. No elenco da série, os integrantes da banda: Mano Brown, KL Jay, Ice Blue e Edi Rock, que nasceram na periferia de São Paulo.

Racionais MC's se unem à Orquestra Sinfônica de Heliópolis para comandar a noite do Palco The One, no dia 2 de setembro Foto: 1 da Sul

Já a Orquestra Sinfônica de Heliópolis é a primeira do mundo a surgir em uma favela, fundada por uma das organizações sem fins lucrativos mais respeitadas do país, o Instituto Baccarelli. Nascida como uma orquestra de cordas, a partir da iniciativa do maestro Silvio Baccarelli, hoje, é um dos principais grupos sinfônicos jovens do país.

A orquestra tem como maestro um dos maiores da atualidade, Isaac Karabtchevsky, diretor artístico do Instituto, e é reconhecida internacionalmente por sua qualidade artística, sendo a única orquestra da América do Sul que teve a oportunidade de ser regida pelo Maestro Zubin Mehta, patrono do Instituto Baccarelli desde 2005.

O show promete transmitir, por meio da música, três importantes eixos: cultural, educacional e social da cidade de São Paulo.

Ingressos

Continua após a publicidade

No dia 14 de março, a partir das 19 horas, começa a venda do The Town Card, que equivale a um ingresso de gramado, sem data, válido para um dia do evento. Com o The Town Card, o fã já garante a sua presença no festival antes mesmo da confirmação de todas as bandas e atrações. A escolha do dia de evento a que o fã pretende ir deverá ser feita até 24 horas antes da venda oficial de ingressos. Após essa data, que ainda será divulgada, a escolha ficará condicionada à disponibilidade de ingressos, que serão vendidos exclusivamente online através da Ticketmaster Brasil.

O The Town Card custa R$ 770 (inteira) e R$ 385 (meia-entrada) e não há cobrança de taxa de conveniência. O limite de compra é de até quatro ingressos por CPF, sendo no máximo uma meia-entrada. Clientes que adquirirem meia-entrada terão que inserir no próprio site todas as informações referentes ao documento que comprove tal condição, para posterior validação, assim como será necessário apresentá-lo no acesso à Cidade da Música, no dia do evento.

O pagamento poderá ser feito por cartão de crédito ou PIX. Para pagamento com cartão de crédito, o valor poderá ser parcelado em até 6 (seis) vezes sem juros. Já os clientes que efetuarem o pagamento com cartões de crédito Itaú, Credicard ou Iti poderão parcelar a compra em até oito vezes sem juros.