The Town com Bruno Mars, Maroon 5, Foo Fighters: o que se sabe sobre datas, ingressos e shows

Em setembro, São Paulo recebe o mais novo festival de música do País, o The Town, dos mesmos criadores do Rock in Rio. O evento acontecerá em setembro, na capital paulista, mais precisamente no Autódromo de Interlagos e já tem algumas atrações confirmadas, como o cantor Bruno Mars e as bandas Maroon 5 e Foo Fighters.

Bruno Mars é uma das atrações confirmadas para o The Town, que acontece em setembro em São Paulo. Foto: Mario Anzuoni/ Reuters

Abaixo, confira tudo que já sabemos sobre o The Town.

Quem vai tocar no The Town?

Os primeiros anúncios do The Town foram os cantores Iza e Criolo, que também cantam o tema do festival. Iza se apresenta no dia 10 de setembro no Skyline, o palco principal da festa. Já o show de Criolo será no dia 2 de setembro, no palco The One.

Depois das primeiras confirmações, a produção do festival anunciou os primeiros artistas internacionais que vão subir ao palco principal.

O cantor, compositor e produtor Post Malone, que fez um show memorável na última edição do Rock in Rio será o headliner do primeiro dia de festival, 2 de setembro.

A banda americana Maroon 5 vai ser a principal atração do dia 7 de setembro, terceiro dia de evento. No mesmo dia, o Skyline terá ainda show da cantora Ludmilla.

Quem também vai ser headliner é o grupo Foo Fighters, liderado por Dave Grohl, que se apresenta no Skyline no dia 9 de setembro.

O último dia de festival, 10 de setembro, tem como artista principal do palco Skyline o cantor Bruno Mars. A produção ainda não anunciou quem será headliner do palco principal no dia 3.

Também foram anunciados shows do palco The One. No dia 2, além de Criolo, o espaço vai receber o encontro entre Racionais MC’s & Orquestra Sinfônica de Heliópolis. No dia 10, o headliner do palco será o cantor Jão, que também fez uma apresentação memorável no Rock in Rio 2022, no palco Sunset.

Quando acontece o The Town?

O festival vai acontecer nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro, no Autódromo de Interlagos.

Quando começa a vender ingressos para o The Town?

No dia 14 de março, a partir das 19 horas, começa a venda do The Town Card, que equivale a um ingresso de gramado, sem data, válido para um dia do evento. Com o The Town Card, o fã já garante a sua presença no festival antes mesmo da confirmação de todas as bandas e atrações. A escolha do dia de evento a que o fã pretende ir deverá ser feita até 24 horas antes da venda oficial de ingressos. Após essa data, que ainda será divulgada, a escolha ficará condicionada à disponibilidade de ingressos, que serão vendidos exclusivamente online através da Ticketmaster Brasil.

O The Town Card custa R$ 770 (inteira) e R$ 385 (meia-entrada) e não há cobrança de taxa de conveniência. O limite de compra é de até quatro ingressos por CPF, sendo no máximo uma meia-entrada. Clientes que adquirirem meia-entrada terão que inserir no próprio site todas as informações referentes ao documento que comprove tal condição, para posterior validação, assim como será necessário apresentá-lo no acesso à Cidade da Música, no dia do evento.

O pagamento poderá ser feito por cartão de crédito ou PIX. Para pagamento com cartão de crédito, o valor poderá ser parcelado em até 6 (seis) vezes sem juros. Já os clientes que efetuarem o pagamento com cartões de crédito Itaú, Credicard ou Iti poderão parcelar a compra em até oito vezes sem juros.