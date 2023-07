The Town anuncia venda extraordinária de ingressos para quinta-feira; veja como comprar

Nesta terça-feira, 25, o The Town anunciou que abrirá uma venda extraordinária de ingressos. Novas entradas serão disponibilizadas para todos os dias de festival, incluindo os que já estão esgotados.

A abertura das vendas começa nesta quinta-feira, 27, a partir das 12h no site Ticketmaster Brasil. Os valores variam entre R$ 815 (inteira) e R$ 407,50 (meia-entrada) - segundo a organização, não serão cobradas taxas adicionais.

Os clientes poderão adquirir até quatro ingressos por dia de festival por CPF, sendo no máximo uma meia-entrada por dia. O pagamento pode ser feito por pix ou cartão de crédito, em até seis vezes sem juros.

Dia de show do Foo Fighters no The Town estava esgotado, mas novos ingressos serão disponibilizadas nesta quinta, 27. Foto: Leo Correa/ AP

O The Town ocorre entre os dias 3 e 10 de setembro no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Os dias 3, 9 e 10, em que Bruno Mars e Foo Fighters, respectivamente, serão as atrações principais, já estavam esgotados.

Além deles, o evento terá shows de Post Malone, Maroon 5, Demi Lovato, Iggy Azalea, The Chainsmokers, Liam Payne e H.E.R. Entre os brasileiros, artistas como Ney Matogrosso, Iza, Luísa Sonza e Ludmilla marcarão presença.