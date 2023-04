The Town: Começa a venda de ingressos; veja destaques do line-up e como comprar

Ele está prometido para ser o maior festival de música de São Paulo e apresentado hollywoodicamente como um feito “dos mesmos realizadores do Rock in Rio” (leia-se, Roberto Medina). E Medina não brinca. Cansado de ouvir perguntas de jornalistas que queriam saber quando São Paulo teria um Rock in Rio para chamar de seu, ele criou um evento que pode chegar lá. O The Town, que começa a vender seus ingressos às 19h desta terça-feira, 18, apenas pelo site ticketmaster.com.br. Os shows serão nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro, no Autódromo de Interlagos. Dentre suas maiores atrações, estão Post Malone, Maroon 5, Foo Fighters e Bruno Mars.

Bruno Mars em apresentação no Grammy de 2022 Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Ingresso: Valor e regras

A entrada chamada The Town Card trata-se de um ingresso que equivale a uma data no gramado, sem data, válido para um dos dias do evento. Ele custa R$ 815 (inteira) e R$ 407,50 (meia-entrada). Importante também é que não haverá cobrança de taxa de conveniência pelo site oficial - ticketmaster.com.br

Só é permito comprar até quatro ingressos por CPF, sendo no máximo uma meia-entrada por dia, por CPF. Os clientes que adquirirem meia-entrada terão que inserir no próprio site todas as informações referentes ao documento que comprove o benefício - ele deverá ser apresentado na entrada também. O pagamento poderá ser feito apenas por cartão de crédito, em até seis vezes. Compras feitas com cartões de crédito Itaú, Credicard ou Iti poderão ser parceladas em até oito vezes sem juros.

Com previsão para receber cerca de 500 mil pessoas em mais de 235 horas de música, a Cidade da Música contará com seis palcos, onde o público poderá imergir em novas e inesquecíveis experiências. Com cenografia inspirada em ícones da arquitetura paulistana e apresentando uma diversidade única de ritmo e união de tribos, The Town, de acordo com uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas, deve gerar um impacto econômico de R$1.7 bilhão, além de criar mais de 19 mil empregos diretos.





Continua após a publicidade

Foo Fighters, em show de 2019 Foto: REUTERS/Mario Anzuoni





Destaques da programação

Até o momento, os destaques da programação do The Town espalhados pelos palcos está assim:

2 de setembro

Demi Lovato, Iggy Azalea, Post Malone, Ney Matogrosso, Criolo, Ne-Yo, Racionais MC’s com a Orquestra Sinfônica de Heliópolis, Esperanza Spalding, Orochi

3 de setembro

Continua após a publicidade

Leon Bridges, Alok, Esperanza Spalding, Luísa Sonza, Seu Jorge Bruno Mars, Bebe Rexha

7 de setembro

Maroon 5, Ludmilla, Stanley Jordan, Liam Payne e Maria Rita

9 de setembro

Foo Fighters, Garbage, Wet Leg, Stanley Jordan, Queens of the Stone Age, Garbage e Pitty

10 de setembro

Bruno Mars, H.E.R, Kim Petras, IZA, Jão, Pabllo Vittar convida Liniker e Jup do Bairro e Richard Bona

Continua após a publicidade

Veja aqui o line-up do The Town.

Festival com a cara de São Paulo

A baixista Esperanza Spalding Foto: MARIO ANZUONI / REUTERS

Medina quer trazer o conceito “festival marca” para São Paulo. Ou seja, mais do que apostar no elenco de artistas, espera atrair as pessoas pela credibilidade da ideia. As vendas dos ingressos que começam hoje devem se tornar um bom termômetro para isso. Apesar de não ter São Paulo no nome, o festival de Interlagos traz algo que o Rock in Rio não tem: a presença do espírito paulista nos palcos. A arquitetura será bastante inspirada em lugares e culturas da cidade. O investimento para realização do evento é de R$ 240 milhões.

Os palcos do The Town

Skyline

O palco principal, maior de todos, inspirado nos edifícios clássicos da cidade. É para onde irão as maiores atrações e os encerramentos apoteóticos de cada noite

Continua após a publicidade

The One

Um pouco de espírito urbano de São Paulo. Vai exercer a função que é do Sunset, no Rock in Rio. Ou seja, receberá shows pensados para o evento e promoverá encontros entre atrações.

New Dance Order

Um espaço dedicado à música das pistas, eletrônica. Os outros festivais já consagraram essas tendas, mas Medina quer ir além.

São Paulo Square

Sem dúvida, o mais original dos espaços temáticos. A produção, felizmente, lembrou-se da tradição da cidade em revelar músicos e grupos instrumentais e de jazz no país. Assim, muitos deles estarão presentes neste espaço. Os já confirmados são: Hermeto Pascoal, Paula Lima, Jonathan Ferr, AnnaLu, Hamilton de Holanda, Vanessa Moreno, Ana Cañas, Banda Mantiqueira, Mônica Salmaso e São Paulo Big Band, além dos headliners já confirmados Esperanza Spalding, Stanley Jordan e Richard Bona

Factory

Continua após a publicidade

Outro espaço com forte presente da cultura urbana, será reservado a shows de street dance e de trap, hip hop e rap. No Brasil, nenhuma outra cidade é mais forte neste segmento do que São Paulo.

The Town: Datas e endereço

O The Town acontece nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro, no Autódromo de Interlagos (Av. Sen. Teotônio Vilela, 261)