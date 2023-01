The Town: Festival anuncia Maroon 5 e Jão como headliners

O The Town anunciou, na noite desta quinta-feira, 19, a banda Maroon 5 como headliner do Palco Skyline na noite de 7 de setembro. O grupo americano vai se juntar ao hall de atrações internacionais do festival, ao lado da banda Foo Fighters, confirmada na última semana.

Liderada por Adam Levine, a banda fez história no Rock in Rio de 2017, ao ser a primeira atração da edição a esgotar os ingressos, em menos de uma hora, e ainda a performar em dois dias consecutivos, substituindo a cantora Lady Gaga e entregando duas performances inesquecíveis para as 200 mil pessoas presentes.

Adam Levine durante show em 2017. Foto: Danny Moloshok/Reuters

Os intérpretes de Girls Like You, Sugar, Animals, Payphone, She Will Be Loved, entre muitos outros sucessos, prometem um show emblemático.

Também confirmado para a primeira edição de The Town está um dos maiores nomes do cenário nacional atual, o cantor Jão, que subirá ao palco The One como principal atração do espaço no dia 10 de setembro. No enorme palco, onde a música vai além da música - com grandes espetáculos, encontros e experiências, além de uma cenografia inspirada nos museus icônicos de São Paulo em que a arte será integrada, imersiva e provocativa - o artista de Idiota, Não te amo e Coringa entregará ao público momentos de muita emoção.

Com apenas cinco anos de carreira, Jão conquistou rapidamente uma verdadeira legião de fãs pelo Brasil. O cantor marcou presença em diversos festivais com apresentações elogiadas, como a do Rock in Rio 2022, onde empolgou o público presente no Palco Sunset ao cantar suspenso em uma enorme plataforma e emocionou ao homenagear Cazuza, 37 anos depois do show do Barão Vermelho na primeira edição do festival carioca.

Show do cantor Jão durante o segundo dia de apresentações do festival Lollapalooza Brasil 2022

Ingressos antecipados

As novidades do festival não param por aí. Para os fãs mais ansiosos, o festival está lançando o The Town Card, que equivale a um ingresso de gramado, em que o público deverá selecionar a data que deseja ir posteriormente, garantindo a entrada ao evento antes mesmo da confirmação de todas as bandas e atrações.

O The Town Card é a primeira chance do público de garantir a participação na primeira edição do mais novo festival de música, cultura e arte de São Paulo. A data das vendas do The Town Card está confirmada para o dia 14 de março. Numa parceria inédita, os ingressos serão vendidos exclusivamente online através da Ticketmaster Brasil (thetown.ticketmaster.com.br).

O The Town Card custa R$ 770 (inteira) e R$ 385 (meia-entrada), não há cobrança de taxa de conveniência e venda limitada de até quatro ingressos por CPF, sendo no máximo uma meia-entrada. Os clientes que adquirirem meia-entrada terão que inserir no próprio site todas as informações referentes ao documento que comprove tal condição, para posterior validação, assim como será necessário apresentá-lo no acesso à Cidade da Música, no dia do evento. O pagamento poderá ser feito por cartão de crédito ou PIX.

A primeira edição de The Town acontecerá no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro de 2023. O novo festival já conta com Foo Fighters, Ludmilla, Iza e Criolo como atrações confirmadas. O evento também anunciou, recentemente, uma parceria inédita com o Grupo CCR, que garante que os trens que dão acesso ao Autódromo de Interlagos funcionem 24h nos dias de festival.