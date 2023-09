The Town: Glória Groove promete espetáculo com coral gospel para show do festival; saiba mais

Gloria Groove se apresentará no The Town neste domingo, 10, com um total de 43 integrantes em seu espetáculo “Noites de Gloria”. A apresentação contará com 15 músicos, um coro gospel de oito vocais e um balé de 20 componentes, todos nomeados “The One”.

Além da grandiosidade em termos de número de integrantes, Gloria Groove promete uma viagem musical pelos maiores sucessos de sua carreira. Entre os destaques, estão os megahits do álbum Lady Leste, uma homenagem à zona leste de São Paulo, cidade que sediará o evento.

A cantora também revelou um pouco do que o público pode esperar em termos de repertório: “Pela primeira vez, vou esquentar o show aos poucos, começando com músicas mais lentas, influenciadas por Beyoncé. O setlist começa com R&B, evolui para hip-hop, celebrando sucessos como ‘O Proceder’ e ‘Leilão’, e depois mergulha em ritmos mais quentes como reggaeton e dance hall, culminando em um grande baile funk!”, antecipa.